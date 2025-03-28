O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, sugeriu, esta quinta-feira, que, para se realizar eleições presidenciais na Ucrânia, o governo liderado pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, poderia ser substituído por um executivo “temporário”.

Só após a realização de “eleições democráticas que levassem ao poder um governo viável”, Vladimir Putin disse, num encontro com marinheiros em Murmansk, é que “começariam negociações” com ucranianos para assinar um “tratado de paz”. “Serão assinados documentos legítimos que serão reconhecidos em todo o mundo e serão fiáveis e estáveis. Esta é uma opção, não estou a dizer que não há outras”, indicou o Chefe de Estado.

Vladimir Putin lamentou que os líderes da União Europeia (UE) se comportem “de forma inconsistente” e estejam “constantemente a tentar enganar a Rússia”, apesar de mostrar disponibilidade para negociar com Bruxelas sobre a Ucrânia. “Mas está tudo bem. Nós já nos habituamos. Espero que não permitamos repetir esses erros baseados na confiança excessiva nos nossos ex-parceiros”, afirmou o Presidente russo, assinalando que o Ocidente “não entende realmente o povo russo, o que está nas suas almas e corações”.

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Sobre o campo de batalha, na mesma conversa com marinheiros, o líder do Kremlin frisou que as tropas da Rússia “vão derrotar” os militares da Ucrânia no campo de batalha. “Eu disse recentemente que íamos pressionar” os ucranianos, afirmou Vladimir Putin, assinalando que agora há “razões para acreditar” que os homens da Rússia “vão acabar” com os militares ucranianos na linha da frente.

Em relação às negociações de paz, Vladimir Putin acredita que o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, pretende “sinceramente” terminar com a guerra na Ucrânia por uma “variedade de motivos”. Sobre a relação com os Estados Unidos, o Presidente norte-americano referiu que existe um “equilíbrio estratégico” entre as duas nações.

Para terminar a guerra, o Presidente da Rússia insistiu na ideia de que é necessário “eliminar as causas profundas” do conflito para chegar a um acordo de paz com a Ucrânia. O conflito é, para Vladimir Putin, “complexo e requer uma discussão e uma abordagem aprofundada”.