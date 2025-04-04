Se o país fosse a votos já no próximo domingo, 25,4% dos inquiridos estariam mais inclinados para votar na Aliança Democrática. Os dados são da sondagem da Consulmark2 para o Nascer do Sol e a Euronews, divulgada esta sexta-feira, e revelam ainda que o caso da Spinumviva vai influenciar os portugueses no momento do voto (mais do que o resultado eleitoral da Madeira). Uma segunda sondagem também divulgada esta sexta-feira, da Pitagórica para o JN, TSF e TVI/CNN, adianta que Montenegro é o único líder partidário com avaliação positiva.

Voltando à primeira sondagem, quando falamos das preferências de voto, atrás da AD surge o PS (com 19,7%), ficando atrás dos indecisos (21,4%). E cerca de nove pontos percentuais abaixo — como terceira força política preferida — surge o Chega, partido no qual 10,3% dos inquiridos admite votar. Abaixo dos 10% de intenção de voto estão a IL (6,2%), Livre (3,3%), Bloco de Esquerda (2,9%), CDU (1,9%) e PAN (1%).

No entanto, quando os indecisos são distribuídos pelos partidos, a AD passa a reunir 33,3%, o PS 25,9% e o Chega 13,5%. Os restantes continuavam a ficar abaixo dos 10% de intenções de votos.

Caso Spinumviva vai influenciar voto nas legislativas

Entre o caso Spinumviva e os resultados das eleições na Região Autónoma da Madeira, os inquiridos não têm dúvidas: a questão da empresa da família do primeiro-ministro vai influenciar o voto nas eleições — pelo menos essa é a opinião de 54,9% dos inquiridos. Já para 63,1%, a situação política na Madeira não vai influenciar os resultados em nada.

Para 56,3% dos inquiridos, as justificações e satisfações dadas por Luís Montenegro desde que o caso veio a público não foram suficientes. E 63,3% não concorda com a forma como o líder dos sociais-democratas lidou com este assunto.

Ainda assim, de acordo com a sondagem, 42,7% dos inquiridos continuam a preferir Montenegro para governar o país. Pedro Nuno Santos reúne o apoio de 30,4% dos inquiridos e André Ventura — 22 pontos percentuais abaixo— reúne o apoio de apenas 8,4% dos inquiridos. Já 13,4% não quer nenhum destes três.

Caso a AD ganhe as eleições e seja necessário unir-se ao Chega para obter uma maioria na Assembleia da República, 70,7% dos inquiridos são da opinião de que não deve haver uma aliança. Mas, caso Montenegro perca as eleições, deverá demitir-se (67,4%) e o mesmo deverá fazer Pedro Nuno Santos (57,6%) caso o PS perca.

Nesta sondagem, os inquiridos foram ainda confrontados com a decisão do Bloco de Esquerda de chamar os fundadores do partido (Francisco Louçã, Luís Fazenda e Fernando Rosas) para fazerem parte das listas para as legislativas. E para 40,1% dos inquiridos, esta decisão “não é boa ideia”. Além disto, 40% dos inquiridos dividem-se entre: ser boa ideia (20,1%) e não trazer qualquer vantagem apesar de admitiram que é boa ideia (20,6%).

Presidenciais: ainda não anunciou candidatura, mas Gouveia e Melo é quem reúne mais apoio

No que toca às eleições presidenciais os dados desta sondagem revelam que apesar de Henrique Gouveia e Melo ainda não ter anunciado formalmente a sua candidatura, é quem reúne mais apoio: 36,9% dos inquiridos considera que este é o seu candidato preferido. Atrás, com 17,2% (19,7 pontos percentuais abaixo), surge o social-democrata Luís Marques Mendes. O socialista António José Seguro fecha o top 3: é o candidato a Belém preferido por 8,1% dos inquiridos.

Seguem-se Paulo Portas (5,8%), André Ventura (4,5%), Catarina Martins (3,6%), Mariana Leitão e Joana Amaral Dias (ambas com 0,9%), Paulo Raimundo (0,5%) e Tim Vieira (0,2%).

No que toca a temas, a maior preocupação dos inquiridos (49,6%) é a Saúde (e o SNS). Atrás fica a habitação (39,3%), educação (22,8%), inflação e custo de vida (19%), a crise política e o caso Spinumviva (13,7%), os casos de corrupção (12%), imigração (11,1%), insegurança (10,3%), políticos (10,1%), desenvolvimento económico (9,8%) e falta de apoios sociais (9,1%).

Esta sondagem teve como amostra 583 entrevistas. O trabalho de campo foi realizado entre 27 de março e 3 de abril, a taxa de resposta foi de 54,9% e o erro máximo de amostragem é de 4%.

Montenegro é o único líder partidário com avaliação positiva. Ventura desce desde fevereiro

Já a segunda sondagem mostra que, a um mês e meio das eleições legislativas, entre PSD, PS e Chega, apenas um líder partidário tem avaliação positiva: Luís Montenegro. A sua avaliação tem registado oscilações, mas apenas ligeiras. Entre janeiro e fevereiro a avaliação positiva do social-democrata estava nos 54%, baixando em março (para 47%), após a polémica da empresa Spinumviva, em meados de fevereiro.

Os dados constam da sondagem da Pitagórica para o JN, TSF e TVI/CNN, divulgada também esta sexta-feira, e que revelam também que de março para abril é quando se assinala a maior diferença: Montenegro foi o único líder partidário a melhorar na avaliação positiva.

De 47 passou para 50%, enquanto Pedro Nuno Santos e André Ventura caíram 7 e 1 pontos percentuais, respetivamente. A avaliação do líder dos socialistas melhorou de fevereiro para março (de 28 para 35%), estabilizando em março e descendo em abril (de 35 para 28%).

André Ventura, por outro lado, não tem conseguido melhorar na sua avaliação, estando em queda constante desde fevereiro. No total, a avaliação positiva dos inquiridos desceu de 25 para 18%.

[Já saiu o terceiro episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo Podcast Plus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio e aqui o segundo]

Governo da AD continua a merecer aprovação

De acordo com a mesma sondagem, o Governo da AD continua a merecer aprovação para 59% dos inquiridos — e este apoio vem maioritariamente dos homens (63%), dos jovens entre 25 e 34 anos (67%), de quem tem melhores rendimentos (64%) e dos próprios apoiantes desta coligação (91%). O menor apoio ao líder dos sociais-democratas vem mesmo dos mais novos, entre os 18 e 24 anos, que lhe atribuem um saldo negativo de 22 pontos.

Segundo a sondagem da Pitagórica, Pedro Nuno Santos desceu em todos os segmentos da amostra, especialmente nos homens (onde reúne um saldo negativo de 50 pontos) e nos pensionistas com 65 ou mais anos (com um saldo negativo de 20 pontos).

Pior está André Ventura, com 80% de avaliações negativas e apenas 18% positivas. O presidente do Chega só encontra apoio entre os próprios apoiantes do partido (com um saldo positivo de 55 pontos), apesar de 21% dos eleitores lhe atribuírem nota negativa. Os piores valores atribuídos ao líder do Chega vêm das mulheres (saldo negativo de 72 pontos) e dos mais velhos (saldo negativo de 70 pontos).

A sondagem da Pitagórica para a TVI, CNN, TSF E JN teve base em 1000 entrevistas e uma taxa de resposta de 61,5%. A margem de erro é de no máximo 3,16% e o nível de confiança é de 95,5%. O trabalho de campo foi realizado entre os dias 24 e 29 de março de 2025.