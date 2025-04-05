Donald Trump defendeu este sábado a ‘guerra’ comercial que desencadeou esta semana, com a imposição generalizada de tarifas, ao apelar às pessoas que “aguentem firmes”, em troca de um “resultado final histórico”.

“Isto é uma revolução económica e nós vamos ganhar. Aguentem firmes, porque não vai ser fácil, mas o resultado final será histórico”, disse Donald Trump na sua rede social, Truth Social.

Convencido da eficácia das suas medidas, Trump assegurou que a sua administração vai conseguir o regresso de “empregos e negócios como nunca antes visto”.

Na mesma publicação, o presidente dos Estados Unidos abordou também a relação com a China, a quem impôs uma tarifa de 34% aos seus produtos, e que já foi alvo de uma resposta recíproca de Pequim. Donald Trump denunciou que a China “e outros países” trataram os Estados Unidos “insustentavelmente mal”.

“Fomos o poste de açoite idiota e indefeso, mas não vamos continuar a ser”, garantiu.

O Presidente norte-americano anunciou na quarta-feira a imposição de “tarifas recíprocas” sobre importações, incluindo de 25 por cento sobre todos os automóveis estrangeiros.

A imposição de novas tarifas está a gerar ondas de choque na economia global, enquanto parceiros e adversários comerciais prepararam resposta perante as incertezas da guerra comercial. Donald Trump alegou que a estratégia é proteger a indústria norte-americana e corrigir desequilíbrios comerciais, cumprindo promessas eleitorais.