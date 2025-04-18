A jovem de 16 anos que terá sido violada por três rapazes em Loures, e cujo vídeo da alegada violação circulou no TikTok e foi visto mais de 30 mil vezes, vai ser chamada para depor pela procuradora Carla Morgado Nunes, avança o jornal Expresso. As declarações serão para memória futura e poderão ser usadas num futuro julgamento, no caso dos suspeitos serem acusados pelo Ministério Público.

De acordo com o jornal a jovem deve ser ouvida nos próximos dias no Tribunal de Loures, numa diligência que será dirigida pelo juiz de instrução do processo, Vítor Nunes. Também os advogados dos três suspeitos poderão estar presentes e fazer perguntas. Não será a primeira vez que a alegada vítima vai contar a sua versão dos factos. A jovem já foi ouvida no Hospital de Loures, onde foi assistida depois do episódio, e também pela Polícia Judiciária. O depoimento para memória futura abre a possibilidade da jovem não estar presente em tribunal num possível julgamento.

[Já saiu o quinto episódio de “O Misterioso Engenheiro Jardim”, o novo PodcastPlus do Observador que conta a história de Jorge Jardim, o empresário que, na verdade, era um agente secreto que liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e deu início a um clã de mulheres aventureiras. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YoutubeMusic. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto episódio]

Dos três suspeitos apenas um prestou declarações ao juiz de instrução, segundo revelou uma fonte judicial ao Expresso. O jovem terá apresentado a mesma versão que já tinha contado nas redes sociais — a de que os influenciadores terão combinado um encontro mas “não lhe tocaram”.

Os três suspeitos foram detidos depois de a jovem de 16 anos se ter dirigido ao Hospital Beatriz Ângelo, que fez uma participação às autoridades. A Polícia Judiciária identificou os “tiktokers” e deteve-os no dia 24 de março. Apesar de terem ficado em liberdade, os jovens foram indiciados por 51 crimes e constituídos arguidos por violação, sequestro e pornografia de menores.