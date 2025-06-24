A seleção portuguesa feminina de sub-19 perdeu esta terça-feira com a França por 4-3, após prolongamento, depois do 2-2 no tempo regulamentar, nas meias-finais do Europeu de futebol da categoria, e ficou fora da final frente à Espanha.
Em Stalowa Wola, na Polónia, as francesas, que conquistaram a prova por cinco vezes, adiantaram-se no marcador com um golo de Ornella Grazinai, logo aos sete minutos, e ampliaram a vantagem por Maeline Mendy (13 minutos), mas Portugal chegou ao empate com tentos de Marta Gago (30), de penálti, e Lara Martins (74).
No prolongamento, Maeline Mendy bisou, com um golo aos 92 minutos, mas Portugal voltou a empatar, por intermédio de Diana Costa (105+2), antes de Melinda Mendy (113) assinar, na conversão de uma grande penalidade, o golo decisivo para as gaulesas.
Com este triunfo, a França vai disputar a final com a Espanha, enquanto Portugal, que chegou pela segunda vez à fase final do Europeu, igualou a presença nas meias-finais atingida na estreia em 2012 e conseguiu o apuramento histórico para o Mundial de sub-20, que se realizará igualmente na Polónia, em setembro de 2026.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]