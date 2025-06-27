O ministro grego da Migração e Asilo, Makis Voridis, e três vice-ministros do Governo conservador demitiram-se esta sexta-feira devido ao alegado envolvimento num escândalo que envolve o desvio de fundos agrícolas da União Europeia (UE).

A demissão de Voridis — que desempenhou as funções de ministro da Agricultura de 2019 a 2021 — foi anunciada pelo Governo do primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, um conservador.

Juntamente com Voridis, demitiram-se também o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Tasos Jatzivasiliu, o ministro da Agricultura, Dionisis Stamenitis, e o ministro da Governação Digital, Jristos Bukoros, todos implicados nas alegações de fraude.