Mais três pessoas foram detidas desde 25 de junho no âmbito da operação Constelações, através da qual a Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma associação criminosa responsável por desviar reformas e subsídios da Segurança Social a mais de 500 pessoas.

Ao Observador, fonte oficial da PJ detalha que assim, se eleva para 48 o número de detenções: mais três do que as realizadas no dia 25 de junho quando a operação foi desencadeada. O alegado líder da associação criminosa ficou em prisão preventiva e outros 12 detidos ficaram sujeitos às medidas de coação de apresentações periódicas às autoridades, à proibição de contactos com outros detidos e à entrega de passaportes. Os restantes foram colocados em liberdade.

A investigação, que arrancou com uma denúncia do Instituto da Segurança Social (ISS) após ter detetado acessos ilegais à plataforma que gere os pagamentos de prestações sociais, continua a decorrer.

Os 48 detidos estão indiciados pela prática dos crimes de associação criminosa, burla informática, falsidade informática e acesso ilegítimo e indevido. São suspeitos de acesso ilegal às contas dos pensionistas e beneficiários na Segurança Social Direta, após o qual alteravam os números das contas de destino. As novas contas, para onde as prestações eram transferidas, eram controladas pelos suspeitos.

Foram identificadas 531 vítimas, até agora, com um prejuízo de cerca de 228 mil euros. Tratam-se de pessoas cujas pensões de velhice, subsídios de desemprego, subsídios de doença, rendimento social de inserção e abono de família foram desviados. Quanto à divulgação dos dados, pode ter acontecido através de um “compromisso interno” ou de um “ciberataque sobre as infraestruturas da Segurança Social”, indicou a 25 de junho Carlos Cabreiro, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UNC3T). A investigação ainda irá determinar a origem da fuga de dados.

Hoje em dia, já não é possível proceder à alteração do NIB online no portal da Segurança Social: tem que ser feita presencialmente.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui]