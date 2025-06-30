De viva voz e acompanhada por um jornal New York Daily News. É desta forma que Betty Grafstein surge num vídeo partilhado esta segunda-feira no Instagram de David Motta, amigo próximo do casal. A joalheira de 96 anos deixa, através desse vídeo, um “pequeno comunicado a José Castelo Branco”. “[Ele] Diz que não estou muito bem, que sou incoerente, que ninguém me vem ver e que estou completamente fora de mim. Certamente não é verdade”, assegura a britânica, que no ano passado esteve internada devido a um alegado episódio de violência doméstica por parte de José Castelo Branco.
“Tenho muitos, muitos amigos que me vêm ver. Muita gente que conheço tem me defendido e não sei porque é que fiquei tanto tempo com o José, quando ele me esmurrou a cabeça tantas vezes”, garante ainda, lamentando: “Fui uma tola, não fui esperta. Tive medo, fiquei presa numa armadilha, infelizmente.”
A acompanhar o vídeo, surge uma legenda de David Motta, que diz que lhe foi “solicitado — ainda que, cumpre dizê-lo, fortemente desaconselhado por muitos — que tornasse público” o vídeo. Refere que o pedido chegou “de um grupo restrito, mas profundamente leal e atento, composto por amigos próximos e familiares da Betty”.
David Motta, que é diretor criativo, explica que decidiu partilhar o vídeo para defender que o caso de violência doméstica entre Castelo Branco e Betty Grafstein seja “encarado com a mesma gravidade e respeito que qualquer outro”. Motta lembra que é “amigo íntimo e próximo da Betty e do José” há “mais de duas décadas”.
David Motta deixou ainda uma mensagem a José Castelo Branco, a quem deseja que “consiga recompor a sua vida com dignidade e verdade, respeitando a vontade da mulher que tanto afirma amar — permitindo-lhe permanecer na tranquilidade, no sossego e na paz dos cuidados em que até agora esteve protegida”. Motta afirma que “amar, no seu sentido mais pleno, é saber também quando é tempo de recuar”.
José Castelo Branco foi acusado pelo Ministério Público (MP) no ano passado do crime de violência doméstica. De acordo com o despacho de acusação, o MP declarou que ” Castelo Branco “atuou com o propósito concretizado de maltratar Betty Grafstein, molestando-a no seu corpo e saúde psíquica” e que “agiu sempre de forma livre, voluntária e consciente”.
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Betty Grafstein deu entrada no hospital a 20 de abril de 2024, na sequência de uma queda. A joalheira teve alta algumas semanas depois e foi levada para Nova Iorque pelo filho. Betty Grafstein está a viver numa unidade de cuidados médicos desde que voltou aos EUA.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]