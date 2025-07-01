Pelo menos duas pessoas morreram e outras seis estão desaparecidas devido às chuvas torrenciais que atingiram a cidade de Nanyang, na província de Henan (centro da China), anunciaram hoje as autoridades locais.

As precipitações intensas registadas na segunda-feira provocaram o transbordo de um rio local, deixando várias pessoas retidas e causando danos em infraestruturas, segundo os serviços municipais de Emergência.

As equipas de resgate conseguiram salvar duas pessoas, continuando as buscas pelos desaparecidos.

Este incidente ocorre uma semana após pelo menos seis mortes na província de Guizhou (sul), também devido a inundações graves – consideradas as piores em mais de 50 anos.

Os casos em Henan somam-se aos estragos causados pelas precipitações extremas que afetam várias províncias do centro e sul da China desde a semana passada.

Especialistas citados pela imprensa estatal alertam para o aumento de fenómenos meteorológicos extremos associados às alterações climáticas na região.