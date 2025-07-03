O mundo do futebol acordou esta quinta-feira com a notícia da morte de Diogo Jota, bem como do seu irmão André Silva, vítimas de um trágico acidente na zona de Zamora, em Espanha. O avançado estava a cumprir últimos os dias de férias antes do regresso aos trabalhos no Liverpool, para onde se dirigia. Tinha 28 anos, ao passo que o irmão, que atuava no Penafiel, tinha 26. Perante o sucedido, as reações têm surgido nas últimas horas, um pouco por todo o mundo.

Uma das primeiras mensagens foi partilhada pelo Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que disse que “a FPF e todo o futebol português estão completamente devastados. Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade. Perdemos dois campeões. O desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o Futebol Português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado”, lê-se ainda no comunicado do dirigente. Já Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, recordou dois seres humanos extraordinários, de uma humildade, atenção e cuidado com os outros inexcedível”, que, “acima do tremendo talento futebolístico, eram pessoas boas”.

https://www.facebook.com/pedroproencaFPF/posts/pfbid0Vm1Y6uybof9LLVT2DQN3CNzswo6xGKx7eXqt5bSgU1nCF2SETU64p6xdfu9ow1rgl

A Liga Portugal manifestou “profunda consternação” pela morte de Diogo Jota, e do irmão, André Silva. “Uma notícia devastadora e que deixa todo o universo do futebol de luto. Dois talentos portugueses que partem cedo demais”, escreveu o organismo nas redes sociais. A Liga revelou a “profunda consternação” de toda a sua estrutura com o sucedido e associou-se “à dor das famílias, amigos, clubes e de toda a comunidade desportiva”, sublinhando a homenagem a “dois atletas que dignificaram o futebol português dentro e fora de campo”. A UEFA, por sua vez, referiu tratar-se de uma “perda desoladora”. “Os nossos pensamentos estão com a família, os amigos, os colegas de equipa e todas as pessoas afetadas por esta perda desoladora”, escreveu a entidade.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, reagiu às mortes de Diogo Jota e André Silva, dizendo estar “profundamente triste” por saber da notícia. “Com apenas 28 anos, Diogo teve uma carreira fantástica e tinha muitos anos incríveis pela frente, enquanto o seu irmão André prosperava no Penafiel. A perda de ambos será sentida por todos aqueles que os conheceram e pela comunidade do futebol mundial”, disse Infantino. “Em nome da FIFA e de toda a família do futebol, os meus pensamentos estão com a família e os amigos, bem como com todos no Liverpool, Penafiel e na Federação Portuguesa de Futebol. Que descansem em paz”, concluiu.

FIFA President Gianni Infantino: “I am deeply saddened to hear of the tragic passing of Diogo Jota and his brother André Silva. Aged just 28, Diogo had enjoyed a fantastic career to date and had many great years ahead of him, while his brother André was thriving at FC Penafiel -… — FIFA (@FIFAcom) July 3, 2025

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa lamentou “profundamente a morte trágica e prematura de Diogo Jota e do seu irmão André Silva”. “Diogo Jota que representou ao mais alto nível o futebol português onde iniciou a sua carreira nas camadas jovens do Gondomar, a que se seguiu o Paços de Ferreira e o FC Porto. Em Inglaterra esteve ao serviço do Wolverhampton e atualmente no Liverpool onde se destacou internacionalmente. Pela Seleção Nacional também demonstrou um elevado profissionalismo e dedicação, inserido numa geração que tem levado o futebol português ao mais alto nível. O Presidente da República apresenta as mais sentidas condolências à sua família, amigos e colegas de profissão, por uma perda que a todos os portugueses consternou”, acrescentou.

Já o primeiro-ministro Luís Montenegro lamentou “profundamente” as mortes de Diogo Jota e André Silva em declarações aos jornalistas e manifestou “pesar e consternação pela partida precoce de um atleta de eleição, um representante muito digno das cores de Portugal”. “Diogo Jota e André Silva foram exemplo de dedicação, simplicidade e estímulo à prática desportiva. O país está hoje de luto, o desporto português e internacional vive um dia de profunda tristeza. Já tivemos a ocasião de endereçar à família e aos amigos este nosso sentimento de solidariedade. É com profundo choque que tomamos conhecimento de uma tragédia desta envergadura”, concluiu, garantindo que haverá “uma representação do Governo nas cerimónias fúnebres do Diogo Jota”.

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção, disse que todos vão sentir a falta de Diogo Jota e do irmão André Silva. “Não faz sentido”, começa por referir, numa publicação na rede social X em que lembrou momentos recentes: “Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado”. “À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André”, referiu Ronaldo, rematando: “Vamos todos sentir a vossa falta”. Pepe acompanhou o antigo colega e disse tratar-se de uma notícia recebida com “enorme tristeza”. “É uma perda prematura, dolorosa, que nos deixa a todos mais pobres, como colegas, como amigos e como amantes do futebol. Neste momento de profunda dor, envio à família, aos amigos e a todos os que os amavam os meus sentimentos mais sinceros. Que encontrem força no amor e nas memórias que deixaram”, escreveu o ex-futebolista

Em termos de clubes, o Liverpool assumiu estar “devastado” com a perda do seu jogador e pediu “que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipa e os clubes de Diogo e André seja respeitada enquanto tentam lidar com uma perda inimaginável”, escreveram os reds. O Wolverhampton disse estar de “coração partido” e recordou Diogo Jota como um atleta “adorado pelos adeptos, amado pelos seus companheiros de equipa e estimado por todos os que trabalharam com ele durante a sua passagem pelo Wolves”. “As memórias que ele criou nunca serão esquecidas. Os nossos corações estão com a família, amigos e entes queridos do Diogo e do seu irmão, André. Sentiremos muito a tua falta e serás sempre lembrado”, concluíram os wolves, que foram o primeiro emblema de Jota em Inglaterra.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

Jürgen Klopp reagiu no Instagram à morte do seu antigo jogador, partilhando uma sentida mensagem. “Este é um momento em que eu luto! Deve haver um propósito maior! Mas eu não o consigo ver! Fico destroçado por saber do falecimento do Diogo e do seu irmão André”, começou por escrever o antigo treinador do Liverpool. “Diogo não era só um jogador fantástico, mas também um grande amigo, um marido e um pai amoroso e atencioso! Vamos sentir tanto a sua falta! Todas as minhas orações, pensamentos e força para a Rute, as crianças, a família, os amigos e todos os que os amavam! Descansa em paz”, completou Klopp que, nos reds, utilizou Jota em 145 partidas, nas quais o português apontou 56 golos.

Em Portugal, o FC Porto partilhou o seu “luto” com várias homenagens. “É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação. Descansem em paz”, escreveram os dragões, que homenagearam o seu antigo futebolista no Estádio do Dragão. Já o Sporting escreveu que “o mundo do futebol ficou mais pobre”, ao passo que o Benfica lembrou “um dos mais destacados jogadores portugueses da atualidade, internacional que ajudou ativamente a Seleção a vencer duas Ligas das Nações, digno representante do futebol nacional no mundo, tendo defendido as cores do Liverpool nas últimas cinco épocas, Diogo Jota deixa uma marca indelével”. O Paços de Ferreira, outro dos clubes que Jota representou, partilhou que “o mundo do futebol perdeu dois atletas e jogadores”. “Para nós isto é um sabor de perda de dois familiares. Aqui no Paços as pessoas que por cá passam passam a ser família. Perdemos dois familiares hoje”, disse Rui Abreu, presidente do clube, em declarações à Rádio Observador.