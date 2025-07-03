Siga aqui o liveblog sobre a morte do jogador de futebol Diogo Jota

A informação começou a ser avançada na manhã desta quinta-feira por vários meios de comunicação social espanhóis e foi depois confirmada pelo Observador com uma fonte próxima do jogador. Diogo Jota, jogador de futebol português, morreu aos 28 anos, vítima de um acidente de viação em Zamora, Espanha.

A segunda vítima do acidente é o seu irmão, André Silva, de 25 anos, que também era jogador de futebol, no FC Penafiel. A homenagens sucedem-se e as interrogações sobre a morte precoce dos dois jovens também.

O que já se sabe?

Onde e quando aconteceu o acidente de viação?

O acidente de viação que vitimou Diogo Jota aconteceu no município de Cernadilla, província de Zamora, em Espanha, no quilómetro 65 da A52, quando o carro onde o avançado circulava sofreu um despiste e acabou por entrar em chamas, que se alastraram à vegetação nas imediações do troço rodoviário espanhol.

De acordo com informações partilhadas pelos bombeiros que prestaram socorro no cenário do acidente e pela Guardia Civil (polícia espanhola), o acidente ocorreu às 00h30 espanholas (23h30 em Lisboa).

Quem seguia no carro que se despistou em Zamora?

No Lamborghini em que Diogo Jota seguia no momento em que se deu o acidente de viação estava o seu irmão, André Silva, também ele jogador de futebol, por sua vez no FC Penafiel, clube da segunda liga portuguesa.

Pelo que se sabe até ao momento, os dois irmãos, de 28 e 25 anos, eram os únicos ocupantes do carro.

Como foi confirmada a identidade dos dois irmãos?

Os especialistas forenses que realizaram as autópsias dos corpos carbonizados terão recorrido a testes de ADN para confirmar a identidade de Diogo Jota e do irmão André. A informação está a ser avançada pela imprensa espanhola. Se numa fase inicial, vários órgãos de comunicação social espanhóis avançaram que a identificação dos dois ocupantes do carro foi conseguida apenas pela matrícula da viatura do internacional português, mais tarde fonte do consulado de Portugal em Madrid avançou à agência Lusa que as identidades das duas vítimas mortais do acidente de viação foram feitas através de documentos encontrados no local e no carro. Antes de os corpos serem entregues à família, vão ainda ser feitas provas periciais (biológicas), adiantou a mesma fonte consular.

O que terá provocado o acidente, de acordo com as investigações preliminares?

Para já as autoridades espanholas referem que a investigação levada a cabo pela Guardia Civil aponta para “o rebentamento de um pneu durante uma ultrapassagem“.

Na sequência do acidente, o veículo despistou-se e incendiou-se logo de seguida, com os dois ocupantes a morrer na sequência do desastre.

O que estavam Diogo Jota e André Silva a fazer na A52, em Zamora?

Diogo Jota e o irmão estariam no início de uma viagem cujo destino final era Liverpool para o internacional. Primeiro seguiriam de carro e depois Diogo apanharia um ferry em Santander, no litoral espanhol, que o iria levar até ao Reino Unido. Depois da Final Four da Liga das Nações, Diogo Jota foi sujeito a uma intervenção cirúrgica para resolver um pequeno problema num pulmão que faria com que estivesse condicionado nos primeiros dias depois do regresso aos trabalhos com o Liverpool. De acordo com informações recolhidas pelo Observador, foi por isso que o avançado não regressou a Inglaterra de avião, por desaconselhamento médico, com o irmão a acompanhá-lo na viagem até ao barco. Quem conduzia o carro? Ao longo desta quinta-feira começou por ser avançado que era Diogo Jota a conduzir o Lamborghini que se despistou em Zamora. Mais tarde foi avançado pela SIC Notícias que seria o seu irmão, André Silva, a seguir ao volante do carro de marca italiana. Ao final da noite, a CMTV, com base numa fonte das autoridades espanholas, diz ter confirmado que era de facto Diogo Jota quem conduzia o carro no momento em que se deu o acidente. [A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 7.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui e o sexto aqui] Onde estão os corpos dos dois irmãos? Ao Observador, fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou que os corpos de Diogo Jota e André Silva foram libertados, na tarde desta quinta-feira, do Instituto de Medicina Legal em Zamora, onde familiares fizeram a respetiva identificação. A família acompanhou os corpos para Portugal e que toda a tramitação do processo administrativo será feita posteriormente. “A nossa embaixada e secção consular em Madrid estão a tratar da documentação”, informou o MNE. Já ao final da noite, os corpos chegaram em carrinhas funerárias a Gondomar, a terra natal dos dois irmãos. Qual a data e o local do velório e funeral? O funeral de Diogo Jota e do irmão André Silva vai decorrer na Igreja Matriz de Gondomar este sábado, às 10h00. O velório decorre esta sexta-feira na Capela da Ressurreição, também em Gondomar, a partir das 16h00, e contará com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa.

O que falta saber?

A que velocidade seguia o carro em que morreu Diogo Jota e o irmão?

Não se sabe, para já, a que velocidade circulava o Lamborghini em que seguia Diogo Jota. Em Espanha, tal como em Portugal, o limite de velocidade numa autoestrada é de 120 km/h.

Numa ultrapassagem como aquela que terá decorrido, com o carro na faixa da esquerda, é provável que esta velocidade possa ter sido ultrapassada.

Segundo a PA News Agency, citada por vários órgãos de comunicação social, incluindo a CNN Internacional, o acidente está a ser investigado como um caso de “possível excesso de velocidade”, confirmou uma fonte da subdelegação do governo em Zamora.

Houve mais carros envolvidos no acidente?

Sabe-se, tendo em conta a investigação preliminar das autoridades espanholas, que o acidente aconteceu devido ao rebentar de um pneu numa ultrapassagem.

Não existe para já informação de que o veículo ultrapassado tenha estado envolvido no acidente, sabendo-se apenas que o Lamborghini se despistou e, nessa sequência, se incendiou.

Segundo a MARCA, foram testemunhas que alertaram o 112, depois de o carro ter ficado envolto em chamas, que também se espalharam pela vegetação próxima. Não se sabendo para já se estas testemunhas foram os ocupantes do carro que foi ultrapassado.

Um vídeo captado por um camionista nos momentos seguintes ao desastre mostram o incêndio que deflagrou na autoestrada espanhola, onde ainda não pareciam ter chegado meios de socorro.

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Video do carro de Diogo Jota em chamas! pic.twitter.com/x8hRZzbIQN — foxyy_martim (@Redeyes53105807) July 3, 2025

Qual será a avaliação final das causas do acidente?

Apesar de a investigação preliminar apontar para que o rebentamento de um pneu seja a principal causa do violento acidente, as perícias no local ao longo da manhã de quinta-feira servirão para revelar mais pormenores sobre o despiste que culminou num incêndio — velocidade a que seguia o veículo, ação do carro que estava a ser ultrapassado, entre outros.

As autoridades espanholas deverão emitir um relatório final, nas próximas semanas ou meses, que aponte, de forma definitiva as causas do acidente que tirou a vida aos dois jogadores de futebol.