O Presidente dos EUA avançou que vai iniciar na próxima semana conversações com a China sobre uma potencial venda do TikTok.

“Acho que vamos começar na segunda ou terça-feira a falar com a China, talvez com o Presidente Xi [Jinping] ou algum dos seus representantes, mas temos praticamente um acordo”, disse Donald Trump esta sexta-feira à imprensa a bordo do Air Force One, escreve a Reuters.

No mês passado, Trump prolongou pela terceira vez o prazo para o TikTok ser vendido, dando mais 90 dias à empresa. Assim, a aplicação tem até 17 de setembro para deixar de pertencer à empresa chinesa ByteDance.

A primeira vez que Donald Trump prolongou o prazo desta obrigação de venda foi logo quando regressou à Casa Branca, em janeiro. O anterior Presidente dos EUA, Joe Biden, assinou uma lei no ano passado que obriga a ByteDance a vender a operação do TikTok nos EUA — na altura, com prazo até 19 de janeiro de 2025. Se a empresa se recusasse, a plataforma seria bloqueada. A aplicação deixou de funcionar durante algumas horas, quando o prazo chegou ao fim, mas voltou a funcionar após Trump anunciar que iria dar mais tempo à empresa.

À imprensa, Trump disse esta sexta-feira que tem uma “excelente relação” com o Presidente chinês. “Acho que vai ser bom para eles [um acordo sobre o TikTok]. Acho que o acordo é bom para a China, é bom para nós e, para nós, é dinheiro.”

Durante uma entrevista em junho, à Fox News, o Presidente dos EUA declarou que já tinham encontrado um comprador para o TikTok nos EUA. “Temos um comprador para o TikTok, já agora”, disse. “Acho que provavelmente vai ser precisa aprovação da China e acho que provavelmente o Presidente Xi [Jinping] vai dá-la”, declarou no fim de junho.

Falou apenas num “grupo de pessoas muito ricas”, prometendo revelar a identidade dos compradores “dentro de duas semanas”.

Nos últimos meses, já houve alguns interessados a sinalizar a vontade de comprar o TikTok. O Project Liberty, liderado pelo empresário Frank McCourt, dono do Marselha, formalizou em janeiro uma oferta para comprar os ativos do TikTok nos EUA. É um grupo composto por vários empresários, como Kevin O’Leary, um dos “tubarões” da versão norte-americana do programa de televisão Shark Tank.