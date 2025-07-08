Os estádios do Benfica e do Paços de Ferreira foram votados como os melhores da Liga e II Liga da última época (2024/25), anunciou esta terça-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).
No campeonato principal, o Estádio da Luz somou uma pontuação média de 4,97 ao longo de toda a época, superando os 4,91 do Estádio do Dragão, do FC Porto, e os 4,80 do Estádio José Alvalade, do Sporting, arrecadando este prémio pelo terceiro ano consecutivo.
Realizada pelos delegados e pelo Match Center da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, foram avaliados, entre outros, parâmetros como a acessibilidade, atividades pré e pós-jogos, espaços para a comunicação social, instalação sonora, qualidade dos serviços prestados às equipas visitantes, produto televisivo, publicidade e limpeza.
Na II Liga, o Estádio do Paços de Ferreira conseguiu uma pontuação média de 4,24, superando os 4,14 do Estádio do Vizela e os 4,10 do recinto do Marítimo.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]