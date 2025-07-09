O empresário Jack Dorsey, criador e antigo CEO do Twitter (agora X), lançou esta segunda-feira uma aplicação de mensagens descentralizada e encriptada denominada Bitchat, que funciona via Bluetooth e sem internet. Já está a ser testada por 10 mil utilizadores.

Na rede social X, Dorsey disse que passou o fim de semana a criar a aplicação e que a Bitchat é uma espécie de experiência sua que lhe lembra o antigo chat IRC. Na publicação, explicou que se trata de um serviço de “rede mesh” Bluetooth, pelo que funciona sem internet e também não utiliza “servidores, contas ou recolha de dados”.

my weekend project to learn about bluetooth mesh networks, relays and store and forward models, message encryption models, and a few other things. bitchat: bluetooth mesh chat…IRC vibes. TestFlight: https://t.co/P5zRRX0TB3

GitHub: https://t.co/Yphb3Izm0P pic.twitter.com/yxZxiMfMH2 — jack (@jack) July 6, 2025

O empresário adiantou, enquanto respondia aos comentários dos testadores, que a versão beta, disponível no serviço TestFlight (para o teste de novas aplicações, como o nome indica), já chegou a 10 mil utilizadores e está a ser revista para o lançamento completo.

O Bitchat “fornece comunicação efémera e encriptada sem depender da infraestrutura da internet, tornando-o resistente a falhas de rede e à censura”, refere também um documento técnico publicado por Dorsey no portal Github, no qual partilha a “arquitetura técnica, protocolos e mecanismos de privacidade” da aplicação.

O documento indica ainda que as mensagens só são armazenadas nos dispositivos e desaparecem por defeito, sem chegar a uma infraestrutura centralizada, e através dela é possível “conversar em público” ou entrar em salas que podem ser protegidas por palavra-passe.

Por norma, devido a constrangimentos relacionados com o Bluetooth, este tipo de aplicações costuma estar limitado a um raio de cerca de 100 metros. Contudo, segundo o TechCrunch, Jack Dorsey alega que a sua aplicação tem um alcance maior, até 300 metros.

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Dorsey é conhecido pelas suas criações tecnológicos, incluindo a rede social Twitter (agora X), que fundou em 2006; a empresa de pagamentos Square (agora Block), em 2009; ou a Bluesky, uma rede alternativa à X, que fundou em 2019 e em cujo conselho de administração trabalhou até maio de 2024.

O empresário é também um forte defensor do código aberto para contrariar o domínio das grandes empresas sobre as tecnologias, incluindo a inteligência artificial (IA).