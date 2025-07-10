Na manhã desta quinta-feira, a praia de Caxias, em Oeiras, tornou-se palco de uma homenagem a Diogo Jota, o jogador de futebol que morreu há uma semana num acidente de viação em Espanha. Bruno Maurício, artista conhecido pelos seus desenhos na areia, criou uma ilustração em forma de capa de videojogos, uma vez que Jota “adorava jogar PlayStation”.

O desenho foi partilhado nas redes sociais de Bruno. “Na areia deixei um desenho em homenagem a Diogo Jota e André. Ele adorava jogar PlayStation — era ali que também se divertia. Hoje [esta quinta-feira], fiz a capa de um jogo só para ele, porque certos jogadores nunca saem do jogo — apenas mudam de nível”, escreveu.

Trata-se de uma capa de um jogo da Playstation, o Fifa 2026, na qual Diogo Jota é o protagonista. Na imagem, o jogador surge de costas e, no braço, tem uma braçadeira com o nome do irmão, André Silva.

Na madrugada de 3 de julho, os irmãos Diogo Jota, de 28 anos, e André Silva, de 25 anos, morreram num acidente de carro na A-52, em Zamora, Espanha, quando estavam a caminho de um ferry rumo ao Reino Unido. O pneu do Lamborghini que Jota conduzia rebentou durante uma ultrapassagem e saiu da estrada, acabando por se incendiar.

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]