Nunca houve propriamente um tabu, agora acabou de vez o tabu: Rui Costa anunciou esta quinta-feira que vai ser novamente candidato às eleições do Benfica, que se realizam em outubro, juntando-se a um lote onde já se encontram João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho. Num vídeo publicado nas redes sociais a par de uma mensagem para os associados e adeptos do clube, o atual líder mostrou não só aquela que será a principal linha que irá orientar o caminho até ao sufrágio eleitoral mas também que tem montada uma “máquina” de campanha para as eleições mais concorridas da história onde passa apenas a faltar a confirmação de um putativo candidato: o ex-presidente, Luís Filipe Vieira.

“O prometido é devido, o meu compromisso é o de sempre, porque no Benfica não se desiste. No momento mais difícil disse presente e avancei. Garantimos estabilidade. Porque é preciso fazer o que é assumo à Benfica que sou recandidato. O meu foco total é na preparação da próxima época desportiva. A minha prioridade é clara: criar todas as condições para uma época à Benfica. Ninguém mais do que eu deseja vencer e fazer crescer esta ambição e continuar a escrever a história do maior de Portugal. Voltamos com energia renovada e a mesma paixão de sempre. É este o compromisso que queremos continuar a honrar. Com a chama imensa, que viva ao Sport Lisboa e Benfica”, anunciou o atual presidente das águias.

Assumo à Benfica que sou recandidato a presidente do Benfica. Porque juntos ultrapassámos o Cabo das Tormentas e garantimos estabilidade. Oportunamente apresentarei a minha candidatura, a minha equipa e o nosso projeto de futuro para o nosso mandato. Voltamos com a energia renovada, ambição reforçada e com a mesma paixão de sempre”, salientou Rui Costa.

“Sou recandidato à presidência do Glorioso Sport Lisboa e Benfica! Inicio esta caminhada com energia renovada, com ambição reforçada e com a mesma paixão de sempre pelo Benfica e pelas suas gentes. A nossa história e mística exigem que lutemos pela vitória sempre, em todos os campos, em todos os pavilhões. É com objetivo de continuar a fazer a crescer o maior clube do mundo que sou novamente candidato. Conto com todos para sermos mais fortes, mais ganhadores”, acrescentou numa mensagem no Instagram.

Rui Costa é oficialmente recandidato à presidência do Benfica. pic.twitter.com/hKeLCBpXCH — B24 (@B24PT) July 10, 2025

Após assumir a liderança do Benfica no seguimento da demissão de Luís Filipe Vieira, no âmbito da detenção na operação Cartão Vermelho, Rui Costa foi a sufrágio em outubro de 2021 frente a Francisco Benítez e teve uma vitória categórica com 84,5% dos votos entre mais de 40.000 associados que foram às urnas. Agora, e ao contrário do que se passou nas últimas eleições, o atual presidente terá maior concorrência, naquela que promete ser a corrida com mais candidatos de sempre na história do conjunto da Luz.

“Saúdo democraticamente o anúncio de candidatura feito esta tarde por Rui Costa. E concordo com uma afirmação. Sim, ‘é preciso fazer o que ainda não foi feito’ – especialmente porque em quatro anos pouco se fez. Não faltaram oportunidades a Rui Costa. Agora é tempo de mudança. O futuro do Benfica exige uma liderança que recupere a identidade de um Benfica ganhador e respeitado dentro e fora de campo”, apontou João Noronha Lopes, candidato também confirmado às eleições de 2025, através das suas redes sociais.

Saúdo democraticamente o anúncio de candidatura feito esta tarde por Rui Costa. E concordo com uma afirmação. Sim, “é preciso fazer o que ainda não foi feito” – especialmente, porque em 4 anos pouco se fez. Não faltaram oportunidades a Rui Costa. Agora é tempo de mudança. O… — João Noronha Lopes (@jnoronhalopes) July 10, 2025

[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]