A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve sete pessoas por alegado tráfico de droga e furtos nos concelho de Bragança, Alfândega da Fé e Vila Flor, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a GNR referiu que os seis homens e uma mulher, com idades entre os 27 e os 68 anos, foram detidos na quarta-feira.

A investigação, segundo as autoridades, estava em curso há cerca de um ano, “com o objetivo de colocar termo à atividade ilícita dos suspeitos”.

Os militares deram cumprimento a sete mandados de detenção e 15 mandados de busca, cinco domiciliárias, nove em veículos e uma em oficina, descreveu a Guarda.

As viaturas foram apreendidas, assim como cerca de 100 doses individuais de heroína, cocaína e haxixe, sete telemóveis, 1.438 euros em numerário, 69 munições de diversos calibres, um saco com cordão lento para explosivo e diverso material usado para acondicionar produto estupefaciente.

Fonte da GNR adiantou à Lusa que os detidos vão ser presentes às 10h00 de sexta-feira no Tribunal Judicial de Vila Flor.

A ação contou com o reforço de diversas valências do Comando Territorial de Bragança, equipas de Investigação Criminal do Comando Territorial da Guarda e do Comando Territorial Vila Real, meios cinotécnicos do Comando Territorial de Viseu e equipa da Unidade de Emergência, de Proteção e Socorro de Mirandela.