Na rede social X, Melania Trump tem sido elogiada e saudada por alguns ucranianos em virtude do apoio que, de acordo com o Presidente dos EUA, a eslovena dá ao país invadido pela Rússia desde 2022. Mas não se fica apenas por palavras: circulam também imagens criadas por Inteligência Artificial e montagens da primeira-dama que a associam à Ucrânia.
Agent Melania Trumpenko pic.twitter.com/rVzf6tJfvJ
— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 14, 2025
Após reunir-se com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, o líder dos EUA Donald Trump disse, na passada segunda-feira, que a mulher tinha tido um papel fulcral na posição assumida pelos EUA na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quando acaba de falar com o Presidente russo Vladimir Putin, Trump diz que fica sempre a pensar: “Esta foi uma conversa muito agradável”, mas horas depois a Rússia acaba por “disparar mísseis nessa mesma noite”, disse.
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“Depois vou para casa e digo à primeira-dama:’Falei com Vladimir [Putin] hoje. Tivemos uma ótima conversa’. E ela diz: ‘A sério? Outra cidade [ucraniana] acabou de ser atacada'”, acrescentou o líder norte-americano.
A postura assertiva que, segundo Trump, Melania parece assumir no que toca a este tema, levou a que, no X, alguns internautas escrevessem mensagens como: “Nesta casa, Melania é uma heroína, fim da história.”
In this house, Melania is a hero, end of story pic.twitter.com/BcpcEmlp5f
— Jeremy Stamper ???????????????????????????????? (@jeremymstamper) July 14, 2025
E houve ainda quem apontasse: “É espantoso que Melania — elegante, inteligente e normalmente tão reservada — tenha de ser a única a confrontar Trump e a fazê-lo ver a verdadeira ameaça que Vladimir Putin representa. Quando até ela se sente obrigada a intervir, sabe-se que as coisas foram longe demais.” Nesta rede social circularam também várias imagens falsas e imagens cómicas (memes) que associam a primeira-dama à Ucrânia.
— Ivo (@smokyy) July 14, 2025
Lots of love for Melania Trump on Ukrainian social media tonight pic.twitter.com/rj9CJ4VIzz
— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) July 14, 2025
— Aleksander Novak (@aleksnovak007) July 14, 2025