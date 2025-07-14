A frustração com Putin, o relançar da ofensiva e a nova abordagem de Zelensky. O que levou Trump a mudar de posição sobre a Ucrânia?

Ainda que, na conferência de imprensa, Rutte e Trump tenham apresentado poucos detalhes sobre o tipo de armamento que vai ser enviado — para além dos Patriot, falou-se apenas em “mísseis e munições” — o Axios e a Reuters adiantaram que os pacotes que vão rumar à Europa podem incluir mísseis ofensivos de médio e longo alcance, suficientes para atingir alvos em território russo. Mesmo sem detalhes, a decisão é inédita para Donald Trump que, até agora, se limitara a enviar armas que já tinham sido aprovadas pela anterior administração. Em três ocasiões, em menos de seis meses, as entregas chegaram mesmo a ser suspensas pelo Pentágono.

Paralelamente à ajuda à Ucrânia, Donald Trump ameaçou a Rússia com a imposição de “tarifas secundárias a 100%”, caso Moscovo não chegue a um acordo para pôr fim à guerra num prazo de 50 dias. Ao mesmo tempo, voltou a mostrar o seu apoio a um projeto de lei no Senado que pretende impor tarifas de 500% a todos os países que importem urânio, petróleo ou gás natural russo — o que é relevante, uma vez que o líder republicano no Senado já tinha afirmado que só avançaria para uma votação do projeto com o aval do Presidente. Mas, afinal, o que levou Trump a mudar a sua opinião sobre a guerra?

Pressionar Putin a parar com as “tretas”

Os primeiros passos de Donald Trump na sua segunda passagem pela presidência foram dados na direção da Rússia. Entre repetidas chamadas telefónicas com Vladimir Putin e visitas do seu enviado, Steve Witkoff, a Moscovo, Trump procurou cumprir a sua promessa eleitoral de pôr fim à guerra na Ucrânia pela via diplomática e do diálogo com o Kremlin.

Os Estados Unidos chegaram a apresentar propostas para tréguas temporárias que não deram frutos — esta segunda-feira, Trump afirmou que se esteve próximo de um acordo em quatro ocasiões. Quando Kiev insistiu que Putin não estava interessado em pôr fim à guerra, Trump declarou a sua confiança no homólogo russo. “Sempre tive uma boa relação com Putin. Acho que ele quer acabar com a guerra“, afirmou, no início de março, na mesma ocasião em que considerou ser “mais difícil lidar com a Ucrânia”. Quando as negociações não deram frutos, Trump começou a expressar a sua “frustração” com Putin — a frustração com Zelensky já era pública — e deu um passo atrás. “Às vezes, é melhor deixá-las lutar durante um bocado”, afirmou já em junho, comparando os dois líderes a “crianças a lutar num parque“.

Uma chamada entre Trump e Putin que terminou “sem progressos”, no dia 3 de julho, parece ter sido a gota de água para o Presidente norte-americano. Desde aí, as críticas a Putin cresceram de tom. “Putin atira-nos com muitas tretas”; “Ele é sempre muito simpático, mas depois [as palavras] são vazias”; “Ele fala muito bem e depois bombardeia toda a gente durante a noite. Há um pequeno problema aqui”, declarou em várias ocasiões da última semana, ao mesmo tempo em que os ataques noturnos russos contra a Ucrânia se intensificaram.