O gestor tributário Rui Veiga Mata, de 66 anos, vai ser o cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP à Câmara de Ferreira do Alentejo, de maioria socialista, nas eleições autárquicas de 12 de outubro.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Distrital de Beja do PSD revelou que a candidatura de Rui Veiga Mata foi aprovada “por unanimidade” em reunião da comissão política, realizada na segunda-feira.

Licenciado em Direito, o candidato da coligação PSD/CDS-PP é mestre em Relações Internacionais e Estudos Europeus, com especialização em Direito, Economia, Gestão, Política, Administração Autárquica e Marketing.

Ao longo da sua carreira profissional, Rui Veiga Mata foi professor no ensino secundário, explicador e formador, tendo também trabalhado cerca de uma década no Serviço de Finanças de Ferreira dos Alentejo.

Atualmente exerce a sua atividade na Autoridade Tributária, como gestor tributário.

Rui Veiga Mata foi ainda presidente da Distrital de Beja do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, além de ter desempenhado cargos em órgãos sociais de diversas associações desportivas e culturais da região.

Este é o quarto cabeça de lista a ser anunciado para a Câmara de Ferreira do Alentejo, onde o executivo é atualmente composto por três eleitos do PS e dois da CDU.

São igualmente candidatos Luís Pita Ameixa, atual presidente do município, pelo PS, João Português, que lidera a Câmara de Cuba, também no distrito de Beja, pela CDU, e o manobrador de máquinas Octávio Costa, pelo Chega.