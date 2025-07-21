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O Presidente da Rússia assinou esta segunda-feira um decreto que proíbe a atracagem de navios estrangeiros em portos russos sem autorização do Serviço Federal de Segurança (FSB).

O decreto, que entra em vigor no dia em que é assinado por Vladimir Putin, determina ainda a criação de um grupo especial dentro do FSB para analisar os pedidos de capitães de porto.

Até agora, a autorização para atracar navios estrangeiros era da responsabilidade do Ministério dos Transportes russo.

Foi estabelecido um procedimento especial apenas nos casos em que o porto em causa partilhe território com uma base naval.