A Endesa avançou com a avaliação ambiental da central solar flutuante que ganhou no leilão de 2021. Localizada na barragem do Alto Rabagão, o projeto junta componente eólica e armazenagem num investimento global de 115,2 milhões de euros, de acordo com a documentação disponibilizada na consulta pública. Para a sua instalação está a ser estudada uma área “na envolvente” do Parque Nacional da Peneda-Gerês, mas sem o atravessar”, refere o resumo não técnico que aponta como áreas sensíveis, a zona onde a linha elétrica de alta tensão se liga à subestação da REN em Frades (Vieira do Minho).

De acordo com o documento, o projeto está também próximo da zona de proteção especial da Serra do Gerês e do sítio de interesse comunitário da Peneda-Gerês.

Uma localização dentro deste parque nacional determinou o parecer negativo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) dada outras duas centrais solares nas barragens do Salamonde e Paradela no ano passado. O empreendimento agora apresentado pela Endesa é o quarto dos projetos que resultaram do leilão de 2021 a entrar em processo de consulta pública, no quadro do estudo de impacte ambiental. Os primeiros três foram chumbados.

A central solar está em fase de projeto de execução, enquanto o parque eólico e o sistema de armazenagem se encontram em fase de anteprojeto. A linha de alta tensão está ainda em estudo prévio. A Endesa indica que os projetos devem ser avaliados separadamente e admite que possam vir a ser alvos de decisão de licenciamento independente. A Endesa explica que a componente eólica e de armazenamento são “infraestruturas complementares”, acrescentando que o “bom funcionamento da central solar fotovoltaica flutuante”, e a correspondente linha de alta tensão, é independente da instalação dessas infraestruturas.

A Endesa diz que a hibridização (quando se associam várias tecnologias renováveis) do projeto que foi atribuído no concurso de 2021 não resulta num aumento de potência de injeção na rede que está limitado aos 42 MVa (megavolt ampere) disponibilizados na subestação de Frades. “A complementaridade entre a energia solar e eólica permite sim uma produção mais constante de eletricidade, sendo a componente eólica capaz de colmatar as quebras na produção da central solar nos períodos de ausência de sol”.

A armazenagem terá como objetivo guardar a energia em períodos de excesso de produção face à potência de ligação à rede, que limita o projeto. Esta energia armazenada será injetada na rede apenas quando a produção solar e eólica estiver abaixo da capacidade de injeção, permitindo assim reforçar a eficiência e estabilidade do empreendimento.

A central fotovoltaica flutuante terá 44,5 megwatts de potência, constituída por 72.333 painéis a instalar na albufeira do Alto Rabagão, incluindo cabos flutuantes enterrados, subestação, edifícios de operação e manutenção e uma linha aérea de média tensão. O empreendimento irá ocupar uma área total na superfície da albufeira de 32,5 hectares, distribuídos por 13 ilhas, cada uma com cerca de 2,6 hectares.

O parque eólico terá 49,5 megawatts de potência instalada com 11 aerogeradores e mais uma posição de reserva, a localizar nos concelhos de Montalegre, Boticas e Vila Real. Inclui uma rede subterrânea, um sistema de armazenamento de energia em baterias com capacidade útil de 114 MW h e uma autonomia de duas horas. É nesta componente do projeto que surge a linha área de alta tensão de 20 quilómetros que irá ligar a subestação do projeto híbrido (solar, eólico e baterias) à subestação da REN em Frades para ligar à rede de transporte.

A área de estudo é ainda caracterizada pela presença ampla do lobo ibérico, em particular no que toca à construção do parque eólico e da linha elétrica que vai afetar áreas sensíveis para esta espécie e aves.

Entre os impactos negativos assinalados está a afetação de áreas de carvalhal e prados com afloramentos rochosos considerados habitat de interesse comunitário pelo parque eólico, sobretudo durante a fase da construção, e o efeito na paisagem resultante da implantação de painéis fotovoltaicos flutuantes. Ainda que, no toca ao impactos na qualidade da água, eles sejam considerados pouco significativos.

Destacando que leilão para o solar flutuante é “um marco significativo na transição energética do país”, a elétrica espanhola diz que o projeto solar flutuante “não é apenas uma peça importante na estratégia energética da Endesa, mas também um contributo relevante para a concretização das políticas nacionais e europeias de combate às alterações climáticas”.