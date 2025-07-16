Solar flutuante com escala ainda é uma miragem. Porque estão a ser chumbadas as centrais em cima de barragens

Para alem dos dois que foram chumbados, a Finerge tem em desenvolvimento mais um projeto solar flutuante com eólico para Vilar-Tabuaço (rio Douro). A proposta de definição de âmbito para o respetivo estudo de impacte ambiental foi considerada insuficiente pela APA (Agência Portuguesa do Ambiente) em junho passando, tendo sido dada indicação de que é preciso clarificar, detalhar e robustecer a caracterização do projeto.

Em julho, as câmaras de Sernancelhe, Moimenta da Beira e Tabuaço enviaram à APA um parecer negativo sobre a localização, no qual alertam para “os riscos e impactos negativos do Projeto Solar Fotovoltaico Flutuante e Híbrido Eólico de Vilar-Tabuaço”. Nesta tomada de posição, citada pela agência Lusa, as autarquias consideram que estes aspetos “superam largamente quaisquer benefícios apresentados, não se traduzindo num projeto de interesse para os municípios, pelo que manifestaram parecer desfavorável à sua concretização, apelando a que a APA considere alternativas mais sustentáveis, que respeitem o ambiente, a paisagem e as comunidades locais”.

Já chumbado, o projeto para a barragem do Cabril no rio Zêzere da Voltalia também suscitou a clara oposição das autarquias envolvidas. Na fundamentação do parecer negativo, a comissão de avaliação nomeada pela APA destaca “a forte contestação local e regional, quer por parte dos cidadãos quer por parte das autarquias e locais e comunidades intermunicipais”. Fortes impactos na paisagem e em atividades económicas e de lazer da região estão entre os motivos contra este projeto, cuja dimensão prevista de ocupação na área da barragem do Cabril é significativa.

O promotor ainda não recorreu para o Governo, mas a barreira de objeções neste caso é bastante mais vasta do que aquela que levou ao chumbo dos primeiros projetos da Finerge.

Em reação à declaração de impacte ambiental (DIA) desfavorável, a Voltalia lembra que este projeto resultou de um leilão lançado pelo Estado. Os responsáveis da empresa afirmam estar “totalmente empenhados em colaborar com todas as entidades, de modo a encontrar soluções que permitam materializar a transição energética necessária”.

A maior das unidades atribuídas no leilão é a Central Híbrida do Grande Lago, a instalar na barragem do Alqueva. Entrou em fase de avaliação de impacte ambiental no final de 2024, indicou ao Observador fonte do promotor, a EDP Renováveis. O projeto ainda não entrou em consulta pública, mas EDP sublinha que há “uma preocupação contínua com o ambiente e as comunidades envolventes”. A EDP já explora uma central solar no Alqueva desde 2022, mas tem apenas 5 megawatts de potência, o que corresponde a 12.000 painéis sobre a água.

Muitos concorrentes num concurso de “sucesso”, mas o lote de Castelo de Bode ficou por atribuir

O leilão para a atribuição de potência solar a instalar em barragens foi lançado em 2021, na esteira do sucesso de dois concursos internacionais para potência solar que atraíram muitos investidores internacionais em 2019 e 2020. Para além da potência solar e da ligação à rede elétrica, o concurso permitia armazenamento em alguns lotes. Foram a leilão sete lotes correspondentes a uma potência total de 263 megawatts. Uma parte relevante desta potência estava concentrada no Alqueva no que foi anunciado como o “maior projeto solar flutuante do mundo”.

O procedimento para contratos por 30 anos juntou duas adjudicações — o ponto de ligação à rede elétrica para a potência correspondente (da responsabilidade da Direção-Geral de Energia e Geologia) e a concessão de espaço do domínio hídrico em barragens que já têm produção hidroelétrica (da responsabilidade da APA).

Na apresentação do concurso em 2021 estaria apenas prevista a necessidade de realizar um estudo de impacte ambiental no projeto de maior dimensão no Alqueva. Para as outras, bastariam estudos de incidência ambiental.

Os resultados conhecidos em abril de 2022 deram à EDP Renováveis a vitória no maior projeto, com a particularidade de em metade do período de concessão a empresa propor preços negativos. O projeto para 154 megawatts (MW) inclui 70 MW no espelho de água, sendo o resto da capacidade assegurado por um parque eólico e sobreequipamento. Descrito como um “exemplo raro da criação de valor através da hibridização (mistura) de tecnologias renováveis e da otimização da capacidade de ligação à rede”, o investimento de 115 milhões de euros deveria estar em operação em 2025.