Um jovem de 22 anos foi detido na Madeira pelos crimes de tentativa de homicídio e ofensas à integridade física e, após primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva, indicou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que os crimes foram perpetrados na madrugada do dia 30 de junho, na vila da Ribeira Brava, na zona oeste da ilha da Madeira, por ocasião das festas de São Pedro, na sequência de uma contenda entre o agressor e duas vítimas.

Uma das vítimas é um agente da PSP, que se encontrava de férias, que foi agredido com golpes de arma branca no tórax e nas costas e ficou gravemente ferido, tendo sido conduzido de urgência ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

“A articulação entre o Departamento de Investigação Criminal da Madeira, entidade da PJ que dirige a investigação, e o Laboratório de Polícia Científica da PJ, através da recolha e obtenção de prova, foram cruciais para imputar ao agressor a autoria das lesões”, refere a autoridade policial.

O detido, com antecedentes criminais e que se encontrava em liberdade condicional por crime de tentativa de homicídio, posse de arma ilegal e ofensas à integridade física grave, foi presente no Tribunal do Funchal, tendo-lhe sido aplicada medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.