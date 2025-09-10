Netanyahu promete "resgatar" todos os reféns após libertação de estudante no Iraque

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O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta madrugada que continuará a trabalhar para “recuperar” todos os reféns, após a libertação, na terça-feira à noite, da investigadora russo-israelita Elizabeth Tsurkov, sequestrada no Iraque em março de 2023.

“Continuaremos a lutar com vigor e determinação até recuperar todos os nossos reféns, tanto vivos como mortos”, disse Netanyahu num comunicado, no qual afirmou ter mantido uma “conversa emocionante” com a mãe e a irmã de Tsurkov.

“Graças ao trabalho do coordenador para os reféns e desaparecidos, o brigadeiro-general Gal Hirsch, que se prolongou por muitos meses, e após inúmeros esforços, conseguimos a sua libertação”, disse ainda.

Por sua vez, o Presidente israelita, Isaac Herzog, também agradeceu a todos os envolvidos pela sua libertação, e “em especial ao Presidente dos EUA”.

“O fim do seu pesadelo e a sua libertação são uma notícia verdadeiramente maravilhosa”, disse Herzog num comunicado, no qual aludiu à libertação dos 48 reféns “que ainda permanecem cruelmente retidos no inferno do cativeiro em Gaza”.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou terça-feira a libertação no Iraque desta estudante da Universidade de Princeton, sequestrada pela Kata’ib Hezbollah, especificando que já se encontrava na Embaixada dos Estados Unidos na capital iraquiana.

“Tenho o prazer de informar que Elizabeth Tsurkov (…) acaba de ser libertada pela Kata’ib Hizbulah e está em segurança na Embaixada dos Estados Unidos no Iraque, depois de ter sido torturada durante muitos meses”, afirmou Trump na sua conta do Truth Social.