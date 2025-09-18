A produção na construção aumentou 3,2% na zona euro e 3,6% na União Europeia (UE) em julho, face ao mesmo mês de 2024, divulgou esta quinta-feira o Eurostat.

Na variação face ao mês anterior, o indicador subiu 0,5% na área do euro e 0,6% na UE, com Portugal a registar o terceiro maior recuo face a junho (-1,5%).

De acordo com o serviço estatístico europeu, entre os Estados-membros, a Roménia (41,1%), a Espanha (22,8%) e a Eslovénia (21,4%) registaram os maiores aumentos homólogos da produção na construção.

As mais importantes quebras, por seu lado, observaram-se na Suécia (-4,5%), Áustria (-2,7%) e na Alemanha (-1,2%).

Em Portugal, o indicador subiu 3,3% na comparação homóloga.

Na comparação com junho, em julho os maiores crescimentos foram registados na Roménia (20,1%), na Eslovénia (9,9%) e na Bélgica (2,2%) e os recuos principais em Espanha (-4,5%), Suécia (-4,05) e Portugal (-1,5%).