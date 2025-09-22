Acompanhe o nosso artigo em direto sobre o conflito israelo-palestiniano

A Alemanha defende o reconhecimento do Estado da Palestina apenas no final de um processo negociado de dois Estados, “que deve começar agora”, afirmou esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul.

Em declarações à imprensa antes de se deslocar a Nova Iorque para participar na Assembleia-Geral das Nações Unidas, Wadephul afirmou que a nova ofensiva israelita em Gaza é “uma forma totalmente errada” de encontrar uma saída para o conflito e exige mais ajuda humanitária para o enclave, um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns.

Para Berlim, o reconhecimento do Estado palestiniano pressupõe a aprovação de Israel de que a Alemanha é um importante aliado.

“Todos os passos no sentido de uma anexação ilegal dos territórios ocupados minam ainda mais a possibilidade de uma resolução duradoura do conflito. Por muito distante que possa parecer neste momento, uma solução negociada de dois Estados é o caminho que pode permitir a israelitas e palestinianos viverem em paz, segurança e dignidade”, afirmou o ministro.

Vários países reconheceram oficialmente o Estado da Palestina no domingo, nomeadamente Portugal, Austrália, Canadá e Reino Unido. Outros, como França, Bélgica e Luxemburgo, deverão dar o mesmo passo hoje.

“Para a Alemanha, o reconhecimento de um Estado palestiniano está mais para o fim do processo. Mas esse processo deve começar agora”, sublinhou.

O chefe da diplomacia alemã defendeu também que a ONU continua a ser um fórum único de cooperação num mundo marcado por conflitos internacionais.

“As Nações Unidas são o único fórum indispensável que reúne o mundo. Para isso, é necessária uma organização forte e capaz de agir”, afirmou, consciente de que em Nova Iorque serão debatidas crises como a guerra da Rússia contra a Ucrânia ou a guerra de Israel contra o Hamas.

“Hoje, são enxames de drones, desfiles de mísseis e ameaças nucleares que procuram minar a fé na força da lei”, disse ainda o ministro alemão, antes de aludir à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

O ministro alemão também mencionou outras crises internacionais, como o enriquecimento de urânio pelo Irão, que “se recusa a permitir que a Organização Internacional da Energia Atómica (AIEA) inspecione plenamente o seu programa nuclear”, mas também as situações no Sudão, devido à guerra civil, e a criminalidade no Haiti que ameaça a população do país.