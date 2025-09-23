A Europa presa num Truman Show? Relatório alerta para interferência de Trump na política europeia e coloca Portugal no papel de "tentador"

Mais de dez formas do verbo “humilhar” surgem no relatório conjunto do Conselho Europeu para as Relações Exteriores (ECFR) e da Fundação Cultural Europeia, divulgado esta terça-feira. Neste caso, o sujeito ativo são os EUA e o passivo a União Europeia (UE). No estudo concluiu-se que a administração Trump está a travar uma “guerra cultural” contra a Europa, promovendo agressivamente os aliados políticos e ideológicos do movimento MAGA no continente e humilhando publicamente a UE a nível global.

Pawel Zerka, o investigador principal do ECFR que assina o relatório, compara o cenário atual ao de um reality show em que “a Europa está presa num Truman Show, e a América de Trump está na cadeira do realizador”.

“Tal como Truman, os líderes europeus passam agora os dias a lidar com dramas que, em grande parte, não são da sua responsabilidade”, alega Zerka, apontado a “tarefa de evitar uma guerra comercial com os Estados Unidos” — que guiou a recente visita de Estado de Trump ao Reino Unido — e a necessidade de “garantir o contínuo compromisso dos EUA com a segurança europeia face a uma Rússia beligerante”.

O estudo defende ainda, com clareza, que o Presidente dos EUA procura ativamente interferir nas eleições europeias, bem como direcionar a relação transatlântica com vário países aos valores conservadores e mobilizar os populistas de direita da Europa em torno de tema da liberdade de expressão.

Nem tudo, no entanto, são más notícias ou sinais de uma batalha perdida para a União Europeia. “Ao unirem-se para defenderem os seus valores e saírem da sombra dos EUA, a UE e os países europeus podem mostrar que não são meros acessórios no palco de Trump, mas sim atores autónomos na política transatlântica e global”, lê-se também no relatório, que nota “as condições propícias para tal”.

Estudos de opinião recentes mostram que o sentimento europeu é, no cenário atual, “notavelmente forte entre a população europeia”. “Quase todos os governos dos Estados-membros são ainda liderados pela corrente dominante e pró-europeus”, defende-se.

Portugal, através do Chega, é apresentado com o “papel de tentador” na guerra de Trump contra a UE

Portugal, bem como Espanha, os Países Baixos e a República Checa inserem-se no lote dos “tentadores”, ou seja, os países cúmplices dos EUA. Inserem-se nessa categoria devido ao crescimento de forças partidárias de extrema-direita e populistas, mas continuam, lutando contra a maré, a reger-se por valores e políticas pró-europeias.

“O partido populista de direita Chega, que está com mais de 20% dos votos nas sondagens e ficou em segundo lugar nas eleições legislativas de 2024, vê-se como parte da mesma onda política que trouxe Trump de volta ao poder”, destaca-se no perfil de Portugal no relatório.

É referido que André Ventura “admira abertamente Trump”, imitando o seu “estilo combativo” e são recordadas as declarações recentes do líder do Chega num comício dos Patriotas pela Europa, em Madrid, em que criticou a imigração, a “ideologia de género” e a “classe política dos parasitas”.