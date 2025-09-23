Pelo menos seis mil casas ficaram sem energia devido a vandalização de dois postes de média tensão por caçadores furtivos nas províncias de Sofala e Manica, centro de Moçambique, disse esta segunda-feira fonte oficial.

“Nós estamos nessa zona maravilhosa das coutadas. Não resta mais dúvida que são caçadores furtivos que andam atrás desses cabos”, disse Albano Muiambo, administrador do distrito de Macossa, uma das regiões afetadas pela vandalização em Manica.

Segundo o responsável, além de Macossa, a vandalização de infraestruturas afetou os residentes do distrito de Marínguè, em Sofala.

“Isso acaba afetando muitas pessoas. Então, nós queremos, mais uma vez, desencorajar o comportamento dessas pessoas para que não voltem a vandalizar a nossa linha que alimenta os distritos”, afirmou Albano Muiambo, criticando o comportamento “condenável” dos que vandalizam infraestruturas elétricas, prejudicando comunidades.

A estatal Eletricidade de Moçambique (EDM) contabiliza prejuízos de 3,9 milhões de euros acumulados nos últimos quatro anos devido a vandalizações e roubo de material elétrico, anunciou na quinta-feira a empresa.

“A EDM, nos últimos quatro anos, já teve um prejuízo estimado em aproximadamente 300 milhões de meticais [3,9 milhões de euros], o que significa que este valor poderia contribuir muito bem para os projetos de melhoramento de fornecimento de serviços assim como para a expansão da rede elétrica”, disse na altura Salmata Insa, chefe do departamento de prevenção e combate a vandalização na EDM.

Moçambique alertou anteriormente para o crescimento de uma rede criminosa organizada e transnacional que se dedica ao roubo de material elétrico, pedindo esforços coletivos dos países da região austral de África, quando países como África do Sul, Malaui, Tanzânia e Essuatíni já adotaram medidas, incluindo o banimento da exportação de sucata de cobre e a criminalização da vandalização das infraestruturas elétricas.

A Lusa noticiou antes que, em 2023, a EDM teve prejuízos acumulados de cerca de 30 milhões de meticais (426 mil euros) devido à vandalização de infraestruturas elétricas no país, segundo dados da elétrica.

No ano de 2022, a EDM perdeu cerca de 41 milhões de meticais (584 mil euros) em resultado de 265 casos de vandalismo registados no país.

Mais de 60% da população em Moçambique tem acesso a eletricidade em casa, segundo dados do Governo moçambicano.