Um homem, de 62 anos, foi constituído arguido pela GNR por suspeitas de violência verbal e psicológica contra a ex-mulher, em Ourique, distrito de Beja, tendo os militares apreendido armas de fogo e munições, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR indicou que o suspeito foi constituído arguido na sexta-feira passada por militares do Posto de Ourique, na sequência de um processo de violência doméstica.

“Os militares da guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que a vítima, uma mulher de 61 anos, sofria violência verbal e psicológica por parte do agressor”, adiantou.

Segundo a GNR, os militares realizaram uma busca domiciliária e outra num carro que permitiram apreender diversas armas de fogo e munições.

Foram apreendidas cinco espingardas de ar comprimido, três revólveres, três pistolas, duas pistolas de ornamentação, uma espingarda caçadeira, seis cartuchos, 11 munições de diferentes calibres, duas caixas de chumbos, dois frascos de dióxido de carbono (CO2), cinco armas brancas e um bastão extensível.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourique.

Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Beja.