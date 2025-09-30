A evasão fiscal promovida pelas gigantes digitais, sediadas em países terceiros, gera perdas anuais na União Europeia (UE) que ultrapassam os 50.000 milhões de euros, revelou esta terça-feira a Union of Finance Personnel in Europe (UFE).

“A resolução da UFE evidencia um cenário alarmante de vulnerabilidade fiscal e comercial na União Europeia, com perdas superiores a 50 mil milhões de euros por ano resultantes da evasão sistemática promovida por plataformas digitais”, indicou, em comunicado.

Os sindicatos europeus das áreas fiscal e aduaneira estiveram reunidos no encontro da UFE, que termina esta terça-feira, em Vilamoura, e alertaram para a “exploração sistemática” das regras aduaneiras da UE por parte destas plataformas.

Na reunião estiveram representantes do STI — Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos e da APIT — Associação dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira.

Citado no mesmo comunicado, o presidente da UFE, Florian Köbler, afirmou que a Europa “está inundada por produtos ilegais, enquanto estas plataformas acumulam milhares de milhões em impostos não pagos”.

Segundo este responsável, cada dia de inação representa uma perda de 137 milhões de euros em receitas fiscais, para além de os produtos colocarem os consumidores em risco.

A UFE propõe, assim, um plano de ação de emergência, com medidas como a responsabilização legal das plataformas, um regime de sanções para os operadores incumpridores, bem como um prazo máximo de 90 dias entre a deteção da irregularidade e a aplicação das medidas corretivas.

Fundada em 1963, a UFE representa mais de 350.000 profissionais europeus das áreas fiscal e aduaneiras, que estão distribuídos por 40 sindicatos em mais de 20 países.