O cabeça de lista do Movimento Partido da Terra (MPT) à Câmara de Braga, Hugo Varanda, assumiu esta quarta-feira o compromisso de promover um referendo local para decidir o futuro do Estádio Municipal, construído para o Euro 2004.

Em nota enviada à Lusa, Hugo Varanda sublinha que só através da “democracia direta” se pode garantir que aquela “decisão histórica é tomada pela população, e não apenas por políticos ou por interesses particulares“.

O referendo será o verdadeiro momento em que Braga dirá o que quer para o seu estádio: vender, arrendar, partilhar a gestão ou mantê-lo exclusivamente municipal”, refere.

Para o candidato do MPT, o Estádio Municipal de Braga é “um símbolo da cidade” e “uma das obras mais emblemáticas” do país. “Construído para o Euro 2004, com um custo superior a 200 milhões de euros, representa um investimento gigantesco pago por todos os contribuintes bracarenses. Não pode ser visto apenas como um encargo ou como um ativo financeiro pronto para ser alienado”, defende.

Acrescenta que o estádio é um bem público, que pertence à cidade e deve estar ao serviço da comunidade. “Reconheço o papel essencial do Sporting Clube de Braga, que é um orgulho da cidade e que, naturalmente, precisa de um espaço adequado à sua dimensão. No entanto, o interesse coletivo deve estar acima de qualquer negócio imediato. Por isso, rejeito uma venda apressada e defendo uma gestão sustentável e transparente, onde o estádio possa ser também palco de grandes eventos culturais, desportivos e sociais, tornando-se uma mais-valia económica e turística para Braga”, aponta.

Hugo Varanda diz que a discussão em torno da venda, “entre 20 milhões apontados pelo município e os 10 milhões sugeridos pelo SC Braga, incluindo até a hipótese de doação, demonstra a falta de clareza com que este processo tem sido conduzido”.

“Se for eleito presidente da Câmara Municipal de Braga abrirei um processo transparente, com auditoria aos custos reais de manutenção e projeção futura do estádio“, garante.

Diz ainda que exigirá contrapartidas sociais e comunitárias em qualquer acordo, seja ao nível da formação desportiva, da abertura do estádio à comunidade escolar e associativa, ou do investimento em projetos ambientais e sociais.

A Câmara de Braga é atualmente composta por seis eleitos da coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM), quatro do PS e um da CDU.

Para as eleições autárquicas de 12 de outubro, os candidatos à Câmara Municipal de Braga são João Rodrigues (coligação Juntos por Braga – PSD/CDS-PP/PPM), António Braga (coligação Somos Braga – PS/PAN), Filipe Aguiar (Chega), Rui Rocha (Iniciativa Liberal), Ricardo Silva (movimento independente Amar e Servir Braga), João Baptista (CDU, coligação que junta PCP e Os Verdes), António Lima (Bloco de Esquerda), Carlos Fragoso (Livre), Francisco Pimentel Torres (ADN) e Hugo Varanda (MPT).