O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, disse esta quinta-feira que não há nada mais nobre na política do que o poder autárquico e antecipou um crescimento eleitoral em Leiria.

“Eu fui autarca muitos anos, aliás, eu na política fui da base até ao topo, mas não há nada mais nobre na política do que o poder autárquico, que é o que nos tem próximo das pessoas”, afirmou aos jornalistas Nuno Melo, em Carvide, no concelho de Leiria, município que o CDS-PP já liderou em dois mandatos na década de 80.

Considerando que “é através da dimensão da freguesia e do concelho” que os políticos são conhecidos pelo nome e “as pessoas escolhem realmente muito para lá dos partidos, embora os partidos também tenham influência”, o líder dos centristas salientou que “é este sentido comunitário e o reconhecimento da qualidade das pessoas que leva a uma opção de voto”.

“Não faz sentido nenhum sermos candidatos em eleições autárquicas se não estivermos junto das pessoas”, observou, para sublinhar que “não são grandes proclamações ideológicas ou dogmas doutrinários que levam pessoas em eleições autárquicas normalmente a escolher”.

Sobre os candidatos, Nuno Melo sustentou que o partido “tem pessoas altamente qualificadas e experimentadas num concelho” onde tem “muita tradição”.

“E, por isso, nós estamos aqui de corpo inteiro como partido que é um partido com vocação autárquica”, adiantou, após ouvir queixas de moradores sobre a falta de passeios.

Acompanhado pela cabeça de lista do partido à Câmara de Leiria, Branca Matos (vereadora independente eleita pelo PSD), e de outros candidatos, o presidente do CDS-PP disse ainda que esta “é uma candidatura que é muito mais que uma aposta de um partido ou de um símbolo”.

Segundo Nuno Melo, também ministro da Defesa, “é uma junção de pessoas, obviamente do CDS, mas muitos independentes, pessoas que até votam noutros partidos e que se juntaram por um projeto que pode ajudar a mudar a vida das pessoas”.

“Naturalmente queremos liderar, mas seguramente que queremos crescer e queremos eleger autarcas que, através dos seus mandatos, ajudem as pessoas fazendo diferença com a sua qualidade. Eu não duvido que em Leiria vamos crescer e não vai ser pouco”, declarou.

Nas autárquicas de 2021, Gonçalo Lopes, que é recandidato, liderou, pela primeira vez, a lista do PS ao município, com o partido a manter oito mandatos e o PSD três. Os vereadores social-democratas passaram depois a independentes.

São também cabeças de lista à Câmara de Leiria nas próximas autárquicas Sofia Carreira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Paulo Ventura (IL), Nuno Violante (CDU), José Peixoto (coligação Avançar Leiria, que junta BE, Livre e PAN) e Nuno Henriques Barroso (ADN).