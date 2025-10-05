O cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal do Porto, Sérgio Aires, considerou este domingo que o acesso ao Museu de Arte Contemporânea de Serralves deve ser gratuito aos fins de semana e feriados.

Além disso, o bloquista defendeu ainda que, durante a semana, haja preços diferenciados para residentes no Porto e cidadãos nacionais. À porta de Serralves, dia em que a entrada no espaço é gratuita, o que originou uma grande afluência de pessoas, Sérgio Aires afirmou que este museu é o mais caro do Porto.

E está mesmo, acrescentou, acima de todos os museus privados da cidade.

O bloquista sustentou que há museus em Paris que não têm estes preços de Serralves e, se têm, é para turistas e não para nacionais. “Não faz sentido nenhum que se pratiquem os preços que se praticam, nomeadamente 20 euros por uma entrada no Museu de Serralves valor que, se forem quatro pessoas, sobe para 80 euros, algo incomportável quando os salários mínimos e médios são o que são”, disse.

O vereador sem pelouro no executivo municipal entendeu que é uma questão de justiça e de bom senso porque, com os preços praticados atualmente, ninguém pode visitar o museu.

E é por esse motivo que, no domingo em que a entrada é gratuita, há uma afluência gigantesca, o que não é bom para ninguém, nem para as pessoas, nem para o museu, porque acaba por se criar uma grande confusão no seu interior, opinou. “Se queremos que as pessoas acedam, de facto, à cultura na cidade, temos que facilitar o seu acesso”, defendeu.

Sérgio Aires assinalou haver milhares de museus pelo mundo fora que têm entrada gratuita aos fins de semana e feriados e depois, durante a semana, preços diferentes para os residentes locais e nacionais.

Em sua opinião, Serralves deveria seguir estes exemplos, porque é “uma entidade claramente muito mais pública que privada”.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU – coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro – coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto – independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas realizam-se no dia 12.

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