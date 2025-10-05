Depois de um Setembro em que foi a marca que mais eléctricos comercializou em Portugal, com os Model 3 e Model Y a liderarem igualmente o ranking dos modelos mais vendidos no país, batendo os híbridos, PHEV e até aqueles com motores exclusivamente a combustão, a Tesla introduziu melhorias nos seus veículos com maior procura. E, de caminho, resolveu as críticas mais prementes dos clientes a estes mesmos modelos.

Os renovados Model 3, que chegaram ao nosso mercado em Novembro de 2023 e que internamente são denominados project Highland, foram alvo de um conjunto de modificações que lhe garantiram uma (ligeiramente) maior autonomia, melhor isolamento acústico, melhores materiais e uma construção mais cuidada. Contudo, neste restyling a marca introduziu alguns detalhes que nunca foram do agrado dos clientes, com destaque para o desaparecimento da alavanca dos piscas, que foi substituída por dois (menos práticos) botões no volante. Agora o construtor vem corrigir o “tiro”, não só aumentando a autonomia, como também recuperando a tradicional alavanca dos indicadores de direcção.

Dois anos depois do restyling, a Tesla volta a concentrar-se nos seus modelos mais vendidos, a berlina Model 3 e o SUV Model Y, no sentido de os tornar mais apetecíveis. Entre as melhorias, o destaque vai para a introdução de novas células nas baterias que, graças a uma maior densidade energética, conseguem incrementar a autonomia. Como consequência, a versão mais acessível, equipada com a bateria mais pequena (cerca de 60 kWh) e apenas tracção traseira (RWD), incrementou a distância que percorre entre recargas de 513 km para 554 km (com jantes de 18”), um excelente valor para um acumulador com esta capacidade. Paralelamente, o Model 3 Long Range RWD, com bateria de 75 kWh, subiu a autonomia de 702 km para 750 km (com jantes 18”), mais uma vez um valor de referência, enquanto o Model 3 Long Range AWD sobe de 678 km para 716 km. O Model 3 Performance, o desportivo da família, vê a sua autonomia aumentar de 528 km para 571 km.

O Model Y também aumenta de autonomia, com a Tesla a revelar somente as alterações da versão Long Range AWD, que evoluiu de 586 km para 629 km entre carregamentos. Resta saber como evoluirão as versões Long Range RWD, Performance e a RWD, com a bateria de 60 kWh, a mais acessível da gama. A boa notícia é que os preços não são alterados, com as novas versões do Model 3 e do Model Y a serem propostas por valores a partir de 39.990€ para a berlina e 44.990€ para o SUV.

Além da maior autonomia, fruto de uma maior eficiência dos modelos e da maior capacidade das células da bateria, o Model 3 e Model Y passam a usufruir de “emendas” ao equipamento original, como é o caso dos comandos dos piscas no volante introduzidos no Model 3 em 2023 (e posteriormente no Model Y), realizando a desejada “marcha-atrás” para a tradicional alavanca na coluna de direcção, utilizada até então. Se este foi um erro que finalmente foi corrigido, a Tesla aproveitou ainda para introduzir uma nova câmara no pára-choques dianteiro, equipada com um sistema de lavagem e desembaciamento, para não comprometer a visibilidade em más condições climatéricas.