O presidente do PSD afirmou esta quarta-feira que a solução para os concelhos terem mais desenvolvimento “talvez seja votar no PSD e CDS-PP”, mas apenas pela qualidade dos autarcas, assegurando que o Governo tratará todos sem diferenciação.

Luís Montenegro participou esta quarta-feira num jantar-comício de apoio ao candidato PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, que substituiu em 2024 Ricardo Gonçalves, depois de este ter renunciado ao mandato há cerca de um ano para presidir ao Instituto do Desporto de Portugal.

Após o autarca ter referido “a grande proximidade” com o atual executivo PSD/CDS-PP como razão de vários investimentos e projetos em curso em Santarém, Montenegro atribuiu a “parceria virtuosa” com João Teixeira Leite ao facto de partilharem “os mesmos valores, a mesma visão, a mesma vontade”.

“Estão aqui algumas pessoas de concelhos vizinhos que devem estar a interrogar-se o que é que falta fazer nos concelhos deles para poderem ter tanto investimento e de forma tão harmoniosa. Talvez uma das soluções seja votar no PSD e no CDS, talvez”, afirmou.

No entanto, o também primeiro-ministro assegurou, logo de seguida, que o Governo não fará “qualquer diferenciação” entre municípios, seja qual for a cor política.

“Não é essa a razão, a razão é precisamente a contrária, não somos nós que fazemos essa diferenciação, são os autarcas de cada um dos concelhos que fazem diferente uns dos outros e estes fazem melhor”, disse.

Tal como tem feito nos últimos dias de campanha, Montenegro deixou um apelo à mobilização.

“A força que está nesta sala é enorme, o entusiasmo é vibrante, a confiança é elevadíssima, mas há aqui uma pequena questão: é que as eleições não são hoje, nem vota só quem está nesta sala, as eleições são no domingo, votam estes e votam os outros que estão lá fora”, disse.

Por isso, apelou aos mais de mil apoiantes presentes no jantar que “não desperdicem nenhum momento”.

“Vão para a rua, vão dialogar com as pessoas, vão explicar o que é este projeto, de onde é que vimos, para onde é que queremos ir e vos garanto: no domingo vamos mesmo conquistar uma grande maioria em Santarém”, antecipou.

Montenegro disse conhecer João Teixeira Leite há cerca de 20 anos e deixou um recado dirigido ao candidato do PS e presidente da Câmara em Almeirim desde 2013, Pedro Ribeiro.

“Esta terra está em muito boas mãos, não há necessidade de importar nada, porque esta terra tem muito mais vocação exportadora”, defendeu.

Na primeira vez que se juntou à volta nacional do PSD, o presidente do CDS-PP, Nuno Melo, reiterou que o poder autárquico é “a maior conquista do Portugal democrático”, e criticou os que introduzem outros temas em campanha.

“Acho sinceramente que quem contamina eleições autárquicas com temas que são alheios às eleições autárquicas desrespeita profundamente o poder local”, afirmou, sem clarificar se falava da empresa da família do primeiro-ministro, Spinumviva, que voltou a estar no centro das notícias desde terça-feira

Nuno Melo questionou mesmo a quem aproveitam esses outros temas e deu a resposta: “Desde logo a quem normalmente não elege um vereador, não elege um presidente de Câmara, não governa uma autarquia e se não inventa temas então não tem mais nada para que se possa falar deles”, afirmou, num recado implícito ao Chega.