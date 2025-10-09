Montenegro nacionaliza corrida de Lisboa e pede "maioria absoluta" para Moedas

Sem qualquer margem para segundas ou terceiras interpretações. No penúltimo dia de campanha eleitoral, Luís Montenegro apareceu ao lado de Carlos Moedas a pedir claramente a maioria absoluta para o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Meta eleitoral com que, apesar da insistência dos jornalistas, o candidato social-democrata nunca se quis comprometer ao longo destes 15 dias — Moedas limitou-se a pedir mais condições de governabilidade e chegou mesmo a dizer ao Observador que era “uma arrogância estar-se a pedir uma maioria absoluta”. “Nunca pedi, nem nunca pediria uma maioria absoluta.”

Montenegro tinha outros planos para Moedas e acabou por elevar (e muito) a fasquia para o candidato social-democrata. Depois desta noite, e perante uma casa cheia no Técnico Innovation Center, a pressão para Moedas aumentou — e muito. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro fez questão de nacionalizar esta corrida à Câmara Municipal de Lisboa, emprestando a popularidade do Governo da AD (como tem feito ao longo de todo o país) e associando-se diretamente ao resultado que o autarca venha a ter na capital do país.

“Esta candidatura é obviamente para gerir o território de Lisboa. Mas não há como dizê-lo de outra maneira: Lisboa é diferente, é especial. É a capital. Isso implica ter à frente da Câmara alguém que se projeta para lá da importantíssima tarefa que é gerir Lisboa. Uma Lisboa de excelência é bom para o país, para Europa e para o Mundo. [Carlos Moedas] é um autarca de excelência”, começou por dizer Luís Montenegro.