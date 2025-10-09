O cabeça de lista do Movimento Partido da Terra (MPT) à Câmara de Braga, Hugo Varanda, defende a implementação de passes gratuitos nos Transportes Urbanos de Braga (TUB) para todos os jovens até aos 30 anos residentes no concelho.

Em nota enviada à Lusa no âmbito da campanha eleitoral para as autárquicas de domingo, Hugo Varanda defende ainda a duplicação da frota dos TUB, assegurando maior frequência e qualidade do serviço, bem como a expansão das linhas noturnas, cobrindo todas as 37 freguesias do concelho.

Garantia de cumprimento rigoroso de horários, com monitorização digital em tempo real, substituição progressiva da frota por autocarros elétricos e ecológicos e a implementação de uma coroa tarifária única, assegurando justiça e simplicidade no acesso, são outras das propostas do MPT para os TUB.

Ainda no campo da mobilidade, Hugo Varanda quer fazer “o maior investimento de sempre” na rede viária municipal, com obras de requalificação “profunda” em estradas degradadas.

Em termos de ferrovia, propõe a criação de uma ligação rápida Braga-Barcelos-Guimarães, “promovendo coesão territorial, dinamização económica e melhores condições de vida para a população”.

A criação de uma rede de ciclovias seguras ligando todas as freguesias do concelho, a expansão dos espaços pedonais, tanto no centro da cidade como nas freguesias, e a implementação na cidade de corredores pedonais iluminados, acessíveis e arborizados, sobretudo em zonas de escolas e serviços, também constam no programa do MPT.

O partido quer ainda que seja dado apoio direto aos munícipes que adquiram veículos elétricos ou híbridos, através de uma comparticipação municipal de 20% na fatura da energia elétrica utilizada no carregamento.

Advoga também a criação de uma rede municipal de postos de carregamento elétrico, distribuída por todas as freguesias.

“O MPT rejeita o BRT e o metro de superfície, por serem projetos desajustados ao ciclo autárquico e que implicariam destruição urbana, aumento do trânsito e custos desproporcionais”, sublinha o candidato.

Hugo varanda acrescenta que as soluções da sua candidatura se focam “em respostas imediatas, de curto prazo”.

Além de Hugo Varanda, concorrem à liderança da Câmara de Braga João Rodrigues (coligação Juntos por Braga – PSD/CDS-PP/PPM), António Braga (coligação Somos Braga – PS/PAN), Filipe Aguiar (Chega), Rui Rocha (IL), Ricardo Silva (movimento independente Amar e Servir Braga), João Baptista (CDU, coligação que junta PCP e Os Verdes), António Lima (Bloco de Esquerda), Carlos Fragoso (Livre) e Francisco Pimentel Torres (ADN).

O executivo municipal de Braga é atualmente constituído por seis eleitos da coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM), quatro do PS e um da CDU.

As eleições autárquicas decorrem no domingo.

VCP // JAP

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