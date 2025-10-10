O líder do Chega, André Ventura, afirmou esta sexta-feira que o “único apagão” foi o do PS nas últimas eleições legislativas e aconselhou calma e humildade aos adversários, defendendo que ainda nada está ganho.

“O único apagão que já tivemos, que sabemos, até agora, foi o apagão do PS no dia 18 de maio”, afirmou, em resposta às declarações do eurodeputado socialista Francisco Assis, que num comício em Braga na quinta-feira à noite defendeu que as autárquicas vão significar o “primeiro grande apagão eleitoral do Chega”, partido assente num “messianismo populista primário”, e considerou que uma vitória do PS é a “melhor resposta” à derrota nas legislativas.

Esta sexta-feira, durante uma arruada também em Braga, o presidente do Chega começou por dizer que o seu trabalho “não é comentar o que qualquer pessoa diz”. “Eu sou líder de um partido, se fosse o secretário-geral do PS a dizer isso eu teria alguma opinião, sendo alguém, enfim, sem nenhuma importância política, é só uma opinião”, afirmou.

Ainda assim, André Ventura acabou por responder e aconselhou aos adversários políticos que “tenham calma, confiem e sejam humildes na espera do voto popular”.

“Não achem que está a ganho porque não está, os portugueses já deram muitos exemplos de que são eles que decidem, não é mais ninguém, muito menos figuras que, francamente e sem com todo o respeito, não têm qualquer importância”, considerou.