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A grande manifestação pró-Palestina de sábado em Berna, na Suíça, degenerou numa noite de confrontos entre manifestantes e polícia, sem precedentes em tempos recentes, que culminaram em 500 detidos, quase 20 polícias feridos e prejuízos de milhões de euros.

Os detidos foram libertados ao fim de poucas horas, adiantou a agência Europa Press.

Segundo o balanço dos distúrbios feito este domingo pelo subchefe regional da Polícia Cantonal de Berna, Michael Bettschen, 536 pessoas foram detidas, 18 agentes ficaram feridos, quatro dos quais foram hospitalizados, e 57 edifícios foram danificados, depois uma manifestação que começou com uma concentração pacífica de cerca de 5.000 pessoas frente à estação de comboio da cidade.

Bettschen atribuiu as escaramuças durante a noite a grupos de desordeiros violentos “pertencentes a algum ‘bloco negro'” — uma tática de camuflagem que usa grupos de manifestantes, orientados para a ação violenta, para impedir a sua identificação — que iniciaram uma marcha de protesto até à Bundesplatz, a praça onde se situa a sede do Governo na capital suíça.

Os desordeiros ultrapassaram todas as barreiras policiais antes de decidirem regressar à estação de comboio para tomar o controlo das instalações.

“Foi pura violência. Isto não tem nada a ver com liberdade de expressão”, disse o diretor de segurança de Berna, Alec von Graffenried, em conferência de imprensa.

Nove veículos policiais acabaram destruídos durante os confrontos, acrescentou o responsável policial.