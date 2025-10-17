Um homem condenado a quatro anos de prisão em França por ter assaltado o apartamento de um idoso foi detido em Lisboa pela Polícia Judiciária (PJ) ao abrigo de um mandado europeu, anunciou esta sexta-feira a força policial.

Em comunicado, a PJ adianta que o crime remonta a 2018, quando o homem arrombou, com uma outra pessoa, uma janela para entrar num apartamento em França, onde agrediu um idoso de 74 anos “exigindo-lhe dinheiro”.

O detido, hoje com 33 anos, terá conseguido roubar 100 euros e fugir do local do crime depois de o alarme da residência ter sido acionado.

O outro homem foi preso pouco tempo depois do assalto, enquanto o suspeito agora detido, estrangeiro e à data do crime em situação irregular em França, fugiu “inicialmente para Itália e depois para Portugal”.

Identificado através de vestígios de ADN e pela vítima através de fotografias, acabou por ser condenado a quatro anos de prisão, “por coautoria da prática dos crimes de roubo e ofensas à integridade física”.

O homem, detido em Lisboa ao abrigo de um mandado de detenção emitido pelas autoridades francesas, vai ser apresentado ao Tribunal da Relação de Lisboa para eventual aplicação de medida de coação enquanto aguarda decisão sobre a extradição para França.