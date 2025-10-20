A associação dos sargentos da GNR considerou esta segunda-feira que há “um incumprimento claro” do Governo ao acordo assinado há mais de 15 meses com os polícias, lamentando que a ministra da Administração Interna “não dê garantias” sobre os problemas.

“O que resultou do acordo não está a ser cumprido pelo Governo”, disse à Lusa o presidente da Associação Nacional de Sargentos da Guarda (ANSG) após uma reunião com a ministra da Administração Interna.

Desde setembro que Maria Lúcia Amaral está a receber individualmente os sindicatos da PSP e associações da GNR para dar início ao processo negocial que tinha ficado acordado em julho de 2024 quando ficou estabelecido o aumento faseado do suplemento de risco em 300 euros até 2026.

Na altura ficou acordado que seriam negociadas as tabelas remuneratórias, carreiras e revisão dos suplementos, negociações que não chegaram a avançar no anterior Governo, segundo as estruturas da PSP e GNR.

Apesar de a ANSR ter sido uma das associações da GNR que não assinou o acordo, Ricardo Rodrigues sublinhou que há um “incumprimento claro” por parte do Governo, tendo em conta que a ministra “não deu qualquer garantia” de que resolverá os principais problemas, nomeadamente a revisão das tabelas remuneratórias, carreiras e suplementos.

Sobre estes pontos, que estavam estabelecidos no acordo, “não há ainda qualquer avanço”, lamentou, sustentando que “há um sentimento de que as expectativas foram defraudadas”.

Ricardo Rodrigues afirmou que a ministra se comprometeu esta segunda-feira a apresentar propostas concretas até ao dia 28 de novembro sobre a revisão das portarias dos gratificados, sistema de avaliação dos militares e higiene e saúde no trabalho.

“Estes temas são os menos importantes”, disse, antecipando protestos devido ao descontentamento.

A associação que representa os sargentos da GNR vai juntar-se ao Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP) e à Associação Sócio-Profissional Independente da Guarda (ASPIG) num protesto silencioso nas galerias do parlamento a 27 de outubro, quando tem início a discussão do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

A primeira ronda das reuniões da ministra com os sindicatos da PSP e associações da GNR termina a 24 de novembro.