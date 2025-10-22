Depressão Benjamin e um rio atmosférico trazem muita chuva até sábado. Dez distritos e Açores com aviso amarelo devido a chuva forte

Primeiro a tempestade Benjamim. Depois um rio atmosférico subtropical. Até sábado, saia sempre de guarda-chuva de casa, muito embora possa manter as t-shirts e as roupas mais leves. Esta quarta e quinta-feira vai chover intensamente e fazer muito vento, sobretudo na zona norte, devido a um sistema frontal ligado à depressão Benjamim, que está situada a sul das ilhas britânicas. Depois da passagem desta frente, o núcleo principal de um fluxo de ar muito húmido de origem subtropical atingirá o centro do país, com precipitação intensa e persistente, devido a este corredor de água em altitude que manterá as temperaturas elevadas: mínimas perto dos 20ºC e máximas acima dos 25ºC.

????️???? As regiões de Portugal onde vai chover mais com a depressão #Benjamin e um rio atmosférico: 120 mm até sábado, dia 25. ????️ Confira a previsão com Hélder Lopes: https://t.co/RT6gPSXA5H pic.twitter.com/xaDSsJcAk6 — Meteored Portugal (@MeteoredPT) October 22, 2025

Nestes momento o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já emitiu alertas amarelos para vento forte para nove distritos do continente na noite desta quarta-feira (a partir das 21h00) e madrugada de quinta (até às 16h00) — Castelo Branco, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. E alerta amarelo para chuva forte para dez distritos — Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Portalegre.

O IPMA colocou ainda todas as nove ilhas dos Açores também sob alerta amarelo. Prevê-se chuva, “por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.