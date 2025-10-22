Depressão Benjamin e um rio atmosférico trazem muita chuva até sábado. Dez distritos e Açores com aviso amarelo devido a chuva forte

Primeiro a tempestade Benjamim. Depois um rio atmosférico subtropical. Até sábado, saia sempre de guarda-chuva de casa, muito embora possa manter as t-shirts e as roupas mais leves. Esta quarta e quinta-feira vai chover intensamente e fazer muito vento, sobretudo na zona norte, devido a um sistema frontal ligado à depressão Benjamim, que está situada a sul das ilhas britânicas. Depois da passagem desta frente, o núcleo principal de um fluxo de ar muito húmido de origem subtropical atingirá o centro do país, com precipitação intensa e persistente, devido a este corredor de água em altitude que manterá as temperaturas elevadas: mínimas perto dos 20ºC e máximas acima dos 25ºC.
????️???? As regiões de Portugal onde vai chover mais com a depressão #Benjamin e um rio atmosférico: 120 mm até sábado, dia 25.
????️ Confira a previsão com Hélder Lopes: https://t.co/RT6gPSXA5H pic.twitter.com/xaDSsJcAk6
— Meteored Portugal (@MeteoredPT) October 22, 2025
Nestes momento o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já emitiu alertas amarelos para vento forte para nove distritos do continente na noite desta quarta-feira (a partir das 21h00) e madrugada de quinta (até às 16h00) — Castelo Branco, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. E alerta amarelo para chuva forte para dez distritos — Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Portalegre.
O IPMA colocou ainda todas as nove ilhas dos Açores também sob alerta amarelo. Prevê-se chuva, “por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.
Durante a tarde desta quarta-feira e a madrugada de quinta-feira a Benjamim, empurrada pelo fluxo polar (jet stream), fará com que, nestas zonas, se sinta um aumento da intensidade do vento, que soprará de oeste, com rajadas que podem chegar aos 95 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas. Já a precipitação irá ser por vezes forte, em especial no Minho e Douro Litoral, mas fraca na região Sul. É de esperar chuva persistente, passando depois a aguaceiros, por vezes fortes (até 100 mm), que podem ser acompanhados de trovoada. E ainda agitação marítima, com ondas até 7 metros.
????️ Entre quarta-feira e domingo um rio de #humidade permanecerá sobre Portugal, alimentando as frentes de chuva.
????️ Confira a previsão por Marta Godinho: https://t.co/B4BmsUJm64 pic.twitter.com/6H1thlzRHe
— Meteored Portugal (@MeteoredPT) October 21, 2025
Quinta à tarde, embora ainda se possam esperar alguns chuviscos no litoral centro e norte, haverá uma pequena transição para o que vêm a seguir. E que em termos de chuva, pode ser bem pior. Como escreve o próprio IPMA, o “transporte de uma massa de ar com conteúdo elevado em vapor de água” irá “originar precipitação forte e persistente, em especial entre sexta-feira, dia 24, e sábado, dia 25″.
O rio atmosférico, que já está sobre nós deste esta quarta, atinge em cheio a região centro, de acordo com os modelos atuais, com acumulados de precipitação entre 50 e 100 mm, uma situação que pode estender-se à região norte. É esperado que nas próximas horas a Proteção Civil emita alertas, devido ao risco de inundações, transbordo de pequenos rios e ribeiros e derrocadas. Como se trata de um fluxo de ar muito húmido e subtropical, as temperaturas mantém 3 a 4ºC acima do normal para esta época do ano. Os tais 20 a 26/27º durante o dia. E 18 a 20ºC durante a noite.
No domingo, dia 26, o tempo melhora nas regiões norte e centro, mas o sistema frontal da Benjamim desloca-se para sul, onde a chuva pode ser temporariamente mais intensa até ao início da tarde. E só segunda pode voltar o Sol. Mas já com temperaturas mais baixas.
Informação especial
Comunicado válido entre 2025-10-22 13:25:00 e 2025-10-23 23:59:00
Assunto: Vento e chuva – Depressão BENJAMIN – Continente – Comunicado nº1https://t.co/i6EiJNXLdh pic.twitter.com/kqW0eK3iWw
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[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]
Notícia atualizada às 12h17 de sexta-feira, dia 24 de outubro, com informação sobre os Açores