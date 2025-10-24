Uma delegação de cinco eurodeputados, incluindo Sérgio Gonçalves (PS), inicia na segunda-feira uma visita à Madeira para avaliar a oferta de habitação acessível e também a ameaça dos incêndios florestais na ilha.

A delegação, da Comissão das Petições do Parlamento Europeu, estará na Madeira até dia 30 e tem agendadas visitas a projetos habitacionais financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) da União Europeia (UE).

A visita ocorre no contexto da crise de habitação na UE, em virtude de os preços das casas e das rendas terem aumentado significativamente, e, segundo dados do Conselho Europeu, Lisboa, Barcelona e Madrid são as cidades da UE onde os habitantes destinam uma maior percentagem do salário para pagar a habitação.

A delegação do PE irá ainda analisar o impacto dos incêndios florestais, que têm provocado prejuízos significativos em toda a ilha.

Durante a visita, a delegação reúne-se com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, bem como com outros membros do executivo madeirense, para debater os resultados obtidos e definir possíveis ações futuras.

Os eurodeputados também têm encontro marcado com os cidadãos que apresentaram uma petição ao PE, e cujas preocupações motivaram a organização desta missão.