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A secretária de Estado da Segurança Social revelou esta sexta-feira que o valor do complemento da Prestação Social para a Inclusão (PSI), para pessoas com deficiência, vai ter um aumento de 105 euros em 2026.
A Prestação Social para a Inclusão (PSI) é um apoio mensal para pessoas com deficiência e grau de incapacidade igual ou superior a 60%, que visa promover a autonomia e inclusão social.
É composta por uma componente base, para encargos gerais, e um complemento, para combater a pobreza.
Segundo Susana Filipa Lima, é esse valor de complemento que será aumentado no próximo ano.
O valor do complemento é calculado com base na diferença entre o valor de referência e os rendimentos do agregado familiar. Em 2025, o valor de referência anual da Componente Base é de 3.894,63 euros, e o do Complemento é de 6.779,81 euros.
A secretária de Estado falava numa audição parlamentar sobre a proposta de Orçamento do Estado do Governo para 2026, na qual esteve a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a respetiva equipa ministerial.
A proposta de OE2026 vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 27 de novembro, após o processo de debate na especialidade.
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