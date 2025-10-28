O furacão Melissa, agora de categoria 4, a segunda mais alta na escala de intensidade, está a percorrer as Caraíbas, deixando um rasto de destruição por onde passa. Países como Haiti ou República Dominicana já registaram mortos e danos significativos em casas e plantações. Agora, a Jamaica enfrenta este fenómeno, considerado pelos especialistas como a tempestade mais forte de 2025 no mundo inteiro.
Hurricane Melissa’s is approaching the limits of what physics can theoretically produce in a tropical cyclone.
Its central pressure is down to 896 hPa, while its maximum sustained wind speed is 180 mph. Cloud tops of -80°C are rare in the Atlantic, and more akin to what you… pic.twitter.com/KHud1BR5cc
— Chris Martz (@ChrisMartzWX) October 28, 2025
O Governo jamaicano decretou evacuações obrigatórias e abriu centenas de abrigos, apesar de muitos habitantes terem resistido a sair de casa. As autoridades alertam para o risco de chuvas torrenciais, ventos fortes e deslizamentos de terra.
Scenes from the coastal city of Black River in southwestern Jamaica as Hurricane Melissa is about to make landfall in the area.
Structures can be seen falling off buildings due to the strength of Melissa. pic.twitter.com/zqfyiVcjuz
— TabZ (@TabZLIVE) October 28, 2025
Early video coming in as record breaking Cat 5 Hurricane Melissa plows into Jamaica.
I’ll be posting some links to help the people here later today. pic.twitter.com/TUZ9t7OzrJ
— Brian Krassenstein (@krassenstein) October 28, 2025
Possible video of the right eye wall of Hurricane #Melissa in Black River, Jamaica pic.twitter.com/SfEYQf7dSz
— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) October 28, 2025
#Internacional | ????????????????La tormenta tropical Melissa, causó intensas lluvias en Haití, donde ya dejó tres muertos, y en República Dominicana, un millón de usuarios quedaron sin agua.
Se prevé que impacte como huracán a Jamaica este martes y a Cuba el miércoles. pic.twitter.com/e3XXTkWclA
— Notitarde (@webnotitarde) October 25, 2025
A trajetória prevista aponta agora para as Bahamas e Cuba, países onde já estão a ser implementadas medidas de emergência, incluindo evacuações e distribuição de ajuda alimentar. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) alerta para o risco de uma crise humanitária e recomenda que as populações sigam todas as instruções das autoridades e dos governos.
Fenómenos deste tipo podem tornar-se mais intensos devido ao aquecimento das águas do mar e à maior quantidade de vapor de água na atmosfera, alerta ao Observador o climatologista Mário Marques. Além disso, a lentidão do furacão agrava os efeitos: um sistema que se desloca devagar acumula mais chuva e mantém ventos fortes por mais tempo, aumentando os estragos.
The US Air Force Reserve Hurricane Hunters flew straight through Category 5 Hurricane Melissa, capturing an incredible view from inside the storm’s eye. pic.twitter.com/bq6bY3PqPz
— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 28, 2025