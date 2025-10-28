O parlamento aprovou esta terça-feira, por unanimidade, um voto de pesar apresentado pelo presidente da Assembleia da República pela morte do antigo ministro Laborinho Lúcio, no qual se destaca o seu “notável empenho cívico” e legado na justiça.

Álvaro Laborinho Lúcio, juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, que foi ministro da Justiça durante os governos chefiados por Aníbal Cavaco Silva, ministro da República para os Açores e procurador-geral adjunto da República, morreu na passada quinta-feira, aos 83 anos.

No voto proposto por José Pedro Aguiar-Branco, salienta-se que Laborinho Lúcio “revelou, ao longo da sua vida, um notável empenho cívico”.

A Assembleia da República aprovou ainda, por unanimidade, um voto de pesar pela morte de Liberto Cruz, escritor, crítico literário e um dos fundadores do PS em Bad Munstereifel, na Alemanha, em abril de 1973. Foram também homenageados o artista plástico Eduardo Batarda, o piloto motociclista Jorge Brandão e a fundadora do programa Erasmus Sofia Corradi.