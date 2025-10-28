A United Parcel Service (UPS), que apresentou esta terça-feira resultados, comunicou que o plano de reestruturação em curso inclui um corte de aproximadamente 48.000 postos de trabalho desde o início do ano.

As ações da empresa subiram mais de 7% na tarde de terça-feira.

A United Parcel Service (UPS) obteve lucros de 1,31 mil milhões de dólares (cerca de 1,13 mil milhões de euros) ou 1,55 dólares por ação no trimestre encerrado em 30 de setembro.

A empresa sediada em Atlanta tinha lucrado 1,99 mil milhões de dólares (quase 1,71 mil milhões de euros) ou 1,18 dólares por ação no ano anterior. Excluindo custos não recorrentes, o lucro foi de 1,74 dólares por ação.

Estes resultados superaram as expectativas dos analistas consultados pela Zacks Investment Research, que apontavam 1,31 dólares por ação.

A receita total ascendeu a 21,42 mil milhões de dólares (aproximadamente 18,41 mil milhões de euros), ultrapassando as estimativas dos analistas em Wall Street, que apontavam para 20,84 mil milhões de dólares (aproximadamente 17,91 mil milhões de euros).

A UPS informou que cortou cerca de 34.000 cargos operacionais e encerrou as operações diárias em 93 edifícios alugados e próprios durante os primeiros nove meses deste ano, como parte do seu plano de recuperação.

A empresa anunciou ainda que vai cortar aproximadamente 14.000 postos de trabalho, principalmente na área de gestão e que ainda está a identificar outros edifícios para encerrar.

Em abril, a UPS anunciou que pretendia cortar cerca de 20.000 postos de trabalho e encerrar mais de 70 instalações, reduzindo drasticamente o número de envios da Amazon que processa. Na altura, a empresa afirmou que previa o encerramento de 73 edifícios arrendados e próprios até ao final de junho. A empresa sinalizou que ainda estava a rever a sua rede e poderia identificar mais edifícios a serem encerrados.

Em janeiro, a UPS anunciou que tinha fechado um acordo com a Amazon, o seu maior cliente, para reduzir o volume de encomendas em mais de 50% até ao segundo semestre de 2026.

Durante a videoconferência de apresentação de resultados do quarto trimestre, em janeiro, a presidente executiva (CEO) Carol Tomé afirmou que a empresa era parceira da Amazon há quase 30 anos e que, quando o contrato expirou este ano, a UPS decidiu reavaliar a relação.

A UPS obteve uma poupança de custos de aproximadamente 2,2 mil milhões de dólares (1,89 mil milhões de euros) até 30 de setembro. A empresa prevê alcançar uma poupança de custos total de 3,5 mil milhões de dólares (cerca de três mil milhões de dólares) em relação ao ano anterior em 2025.