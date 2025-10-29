O príncipe André recebeu Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell na sua casa, no Royal Lodge, em julho de 2006, dois meses depois da justiça norte-americana emitir um mandado de prisão contra Epstein por assédio sexual a uma menor, avança a BBC, baseada numa análise da fotografia em que o grupo aparece nos jardins em Windsor. Os três, que posteriormente foram presos por crimes sexuais, foram convidados para a festa de aniversário de 18 anos da princesa Beatrice no Castelo de Windsor, e estiveram na residência privada do então duque de Iorque para cocktails antes da comemoração principal.

De acordo com uma testemunha ouvida pela BBC, Weinstein e Epstein foram vistos num pequeno evento no jardim do Royal Lodge, antes dos convidados seguirem para o baile de máscaras da filha de André. O facto dos três terem estado na festa em Windsor já era conhecido — mas ainda não se sabia que o príncipe havia recebido o trio na sua residência privada. Na infame entrevista de 2019 à BBC, o então duque de Iorque foi questionado sobre o motivo para ter convidado uma pessoa que tinha um mandado de prisão ativo nos EUA. “Certamente não sabia, quando os convidei, sobre o que estava a acontecer nos EUA e não soube até a imprensa publicar, porque ele nunca me disse nada”, respondeu. Anteriormente, outras fotografias divulgadas na imprensa provaram que Epstein e Maxwell já estiveram em outras propriedades da família real, como Balmoral em 1999 e Sandringham em 2000.

De recordar que Epstein é investigado desde 2005 pelo envolvimento em casos de assédio e abuso sexual contra menores de idade e em julho de 2019 foi preso por tráfico sexual, tendo morrido na prisão em agosto do mesmo ano, antes de ser julgado pelos crimes. Já Ghislaine Maxwell foi acusada em 2020 e condenada em dezembro de 2021 por vários crimes, incluindo tráfico sexual, conspiração e transporte de menor para atividade sexual ilegal. Já as acusações de assédio e violação contra Harvey Weinstein só foram tornadas públicas em 2013, apesar de terem acontecido pelo menos desde 1993. O antigo produtor de cinema foi condenado por diferentes crimes sexuais nos Estados da Califórnia e de Nova Iorque.

André pressionado para deixar o Royal Lodge

A notícia faz aumentar a pressão pública para que André seja escrutinado acerca das condições nas quais habita o Royal Lodge. A mansão de 30 quartos fica dentro do perímetro de segurança da realeza britânica mas é uma propriedade do Estado, e portanto mantida com o dinheiro dos contribuintes. Em 2003 o príncipe firmou um contrato de arrendamento em que ficava obrigado a arcar com os custos de manutenção: pagou pelas obras de remodelação cerca de 8,6 milhões de euros e ainda um valor de 1,1 milhão em rendas adiantadas, e assim passou a ter o direito de viver na casa sob o valor simbólico de “um grão de pimenta”, o que significa que não paga renda há duas décadas. Agora, os liberais democratas tentam explorar formas de levar o tema para um debate parlamentar.

Ao mesmo tempo, dentro da realeza especula-se que Carlos III esteja a negociar a saída do irmão da propriedade. Isso porque o contrato prevê que se André saísse do Royal Lodge antes do prazo determinado pelo acordo, que é 2028, poderia recuperar parte do dinheiro que havia adiantado. Contas feitas, o príncipe teria a receber mais de 500 mil euros. De acordo com o The Sun, André e Sarah terão pedido duas casas em troca de deixar a mansão voluntariamente: o filho de Isabel II passaria a viver no Frogmore Cottage, a casa que um dia já foi de Harry e Meghan, enquanto Sarah mudaria-se para o Adelaide Cottage, onde hoje vivem William e a sua família, que se vão mudar para o Forest Lodge dentro de algumas semanas.

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