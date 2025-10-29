O príncipe André recebeu Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell na sua casa, no Royal Lodge, em julho de 2006, dois meses depois da justiça norte-americana emitir um mandado de prisão contra Epstein por assédio sexual a uma menor, avança a BBC, baseada numa análise da fotografia em que o grupo aparece nos jardins em Windsor. Os três, que posteriormente foram presos por crimes sexuais, foram convidados para a festa de aniversário de 18 anos da princesa Beatrice no Castelo de Windsor, e estiveram na residência privada do então duque de Iorque para cocktails antes da comemoração principal.

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, and Ghislaine Maxwell at Windsor Castle in 2006 for the 18th birthday party of Prince Andrew’s daughter https://t.co/CJbvqrZfVD pic.twitter.com/sjcGKLsfim — David Boaz (@David_Boaz) July 13, 2020

De acordo com uma testemunha ouvida pela BBC, Weinstein e Epstein foram vistos num pequeno evento no jardim do Royal Lodge, antes dos convidados seguirem para o baile de máscaras da filha de André. O facto dos três terem estado na festa em Windsor já era conhecido — mas ainda não se sabia que o príncipe havia recebido o trio na sua residência privada. Na infame entrevista de 2019 à BBC, o então duque de Iorque foi questionado sobre o motivo para ter convidado uma pessoa que tinha um mandado de prisão ativo nos EUA. “Certamente não sabia, quando os convidei, sobre o que estava a acontecer nos EUA e não soube até a imprensa publicar, porque ele nunca me disse nada”, respondeu. Anteriormente, outras fotografias divulgadas na imprensa provaram que Epstein e Maxwell já estiveram em outras propriedades da família real, como Balmoral em 1999 e Sandringham em 2000.

De recordar que Epstein é investigado desde 2005 pelo envolvimento em casos de assédio e abuso sexual contra menores de idade e em julho de 2019 foi preso por tráfico sexual, tendo morrido na prisão em agosto do mesmo ano, antes de ser julgado pelos crimes. Já Ghislaine Maxwell foi acusada em 2020 e condenada em dezembro de 2021 por vários crimes, incluindo tráfico sexual, conspiração e transporte de menor para atividade sexual ilegal. Já as acusações de assédio e violação contra Harvey Weinstein só foram tornadas públicas em 2013, apesar de terem acontecido pelo menos desde 1993. O antigo produtor de cinema foi condenado por diferentes crimes sexuais nos Estados da Califórnia e de Nova Iorque.

André pressionado para deixar o Royal Lodge

A notícia faz aumentar a pressão pública para que André seja escrutinado acerca das condições nas quais habita o Royal Lodge. A mansão de 30 quartos fica dentro do perímetro de segurança da realeza britânica mas é uma propriedade do Estado, e portanto mantida com o dinheiro dos contribuintes. Em 2003 o príncipe firmou um contrato de arrendamento em que ficava obrigado a arcar com os custos de manutenção: pagou pelas obras de remodelação cerca de 8,6 milhões de euros e ainda um valor de 1,1 milhão em rendas adiantadas, e assim passou a ter o direito de viver na casa sob o valor simbólico de “um grão de pimenta”, o que significa que não paga renda há duas décadas. Agora, os liberais democratas tentam explorar formas de levar o tema para um debate parlamentar.

Ao mesmo tempo, dentro da realeza especula-se que Carlos III esteja a negociar a saída do irmão da propriedade. Isso porque o contrato prevê que se André saísse do Royal Lodge antes do prazo determinado pelo acordo, que é 2028, poderia recuperar parte do dinheiro que havia adiantado. Contas feitas, o príncipe teria a receber mais de 500 mil euros. De acordo com o The Sun, André e Sarah terão pedido duas casas em troca de deixar a mansão voluntariamente: o filho de Isabel II passaria a viver no Frogmore Cottage, a casa que um dia já foi de Harry e Meghan, enquanto Sarah mudaria-se para o Adelaide Cottage, onde hoje vivem William e a sua família, que se vão mudar para o Forest Lodge dentro de algumas semanas.