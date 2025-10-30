O Toyota Corolla, que em meados de 2025 ultrapassou a fasquia das 55 milhões de unidades produzidas, o que o coloca como o modelo mais vendido no mundo ao longo das suas 12 gerações, ofereceu um vislumbre do futuro no Salão Japonês para a Mobilidade, cujas portas abriram esta quinta-feira e assim permanecerão até 9 de Novembro. Foi esse o palco escolhido pela marca nipónica para apresentar o Corolla Concept, protótipo que antecipa a 13.ª geração, destinada a substituir a que foi introduzida em 2018, para depois usufruir de um restyling em 2022.

O que surpreendeu os visitantes do certame foi o romper da tradição, uma vez que desde 1966, quando surgiu a primeira geração do modelo, o Corolla sempre adoptou linhas algo conservadoras, visando agradar ao maior número de potenciais clientes. Mas, a avaliar pelo radical concept, o novo Corolla promete “partir a loiça toda” e trocar o conservadorismo do passado por linhas ousadas e modernas que preparam o modelo mais importante da Toyota para o futuro.

Assim é o Corolla Concept, que a Toyota se prepara para lançar em 2026 como a 13.ª geração do modelo mais vendido do mundo 7 fotos

O construtor nipónico não abriu mão da estratégia e, muito menos, anunciou a data expectável para o lançamento da 13.ª geração do Corolla, mas a consulta ao calendário da introdução das últimas gerações revela que, nos últimos 25 anos, o Corolla tem sido substituído com a regularidade de um relógio suíço. Se em 2000 surgiu a 9.ª geração, seis anos depois apareceu a 10.ª, que acabaria por dar lugar à 11.ª em 2012 e à 12.ª em 2018. Isto significa que a 13.ª deveria ter arrancado a comercialização em 2024, para manter a média do ciclo de produto nos seis anos, o que não aconteceu. Ora, depois da revelação deste Corolla Concept, alguma imprensa japonesa aponta para uma substituição em 2026.

Esta (aparente) decisão de modernizar a estética do Corolla nem sequer é de estranhar, atendendo a que, no conjunto de modelos que a Toyota comercializa na Europa, só o Corolla e o Camry é que ainda mantêm um estilo conservador. Mais modernos e, decididamente, apontados à conquista de clientes mais jovens (nem que seja de espírito), estão os C-HR, C-HR+, Prius e bZ4X, com os próximos Aygo X e RAV4, agendados para 2026, a exibirem a nova e mais moderna linguagem estilística do construtor japonês.